«Ho ucciso un’altra donna prima di Denisa» 

Prato. Due femminicidi confessati in meno di ventiquattro ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni, incensurato, prima ha ammesso di aver ucciso Denisa Maria Adas Paun, la escort 30enne sparita da Prato la notte fra il 15 e il 16 maggio. Poi, interrogato una seconda volta, ha confessato di essere pure l'autore dell'omicidio di un'altra donna, Ana Maria Andrei, di cui i parenti segnalarono la scomparsa il 1° agosto del 2024. E anche di questa vittima l'uomo ha fatto ritrovare i resti.

La mattanza

Il 32enne ha nascosto i corpi delle due donne sempre nella stessa zona impervia e isolata sulla collina di Montecatini Terme, nel bosco della Panteraie. Denisa l'ha strangolata, poi ne ha decapitato il corpo perché lei lo ricattava minacciando di rivelare alla moglie il tradimento, a meno che non le avesse dato 10.000 euro in cambio del silenzio, è stata la versione dell’uomo. Ana Maria invece l'ha uccisa a coltellate, una punizione, sempre a suo dire, per aver rifiutato una prestazione sessuale a pagamento.

Le coincidenze

Le due indagini sono legate da indizi precisi. Al centro delle verifiche sono finite le celle telefoniche con le quali gli investigatori hanno iniziato a ricostruire la sparizione di Denisa dal residence di Prato. Così dal traffico via cellulare del 15 maggio è saltato fuori il numero di Ana Maria Andrei, di cui nessuno sapeva più nulla da mesi. Altra traccia risultata decisiva nella confessione di Frumuzache è che a casa sua, a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, aveva la Bmw appartenuta a Ana Maria. Alla vettura aveva cambiato la targa e il colore, riverniciandola da rosso a nero. Ma quando mercoledì gli investigatori sono andati a perquisire l'abitazione dopo il fermo per la morte di Denise, hanno notato l'auto. A quel punto sono scattati una serie di controlli sulla targa e si è scoperto con sorpresa che era di una donna sparita da nove mesi. Alla richiesta di una spiegazione, nel corso di un ulteriore interrogatorio, il 32enne ha confessato anche il precedente omicidio, di cui nessuno sapeva nulla fino ad ora.

Profilo del killer

In entrambi i casi, il 32enne ha agito con efferatezza e crudeltà, oltre a mettere in atto tutta una serie di azioni per far sparire i corpi delle due donne ed evitare che venissero trovati. Per Denisa, Frumuzache ha detto agli inquirenti di averla uccisa nella stanza del residence dopo un rapporto sessuale a pagamento e di aver messo il corpo in valigia dopo averlo decapitato, inserendo la testa in un sacchetto dei rifiuti dopo aver tentato di bruciarla. Visti i due femminicidi, la Procura di Prato ha attivato tutta una serie di accertamenti su donne scomparse nelle città dove la guardia giurata ha vissuto. Al momento gli inquirenti non escludono che ci possano essere altre vittime, altre donne uccise, verosimilmente nel mondo della prostituzione o dell'emarginazione. Vasile Frumuzache è in Italia da quando aveva 14 anni: allora viveva a Trapani con la madre, nel 2022 il trasferimento in Toscana. È sposato e padre di due figli. Nei prossimi giorni sarà sentita la moglie.

