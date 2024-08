«Ho ucciso Sharon senza un motivo» In cella un 31enne  

Bergamo. Un omicidio feroce quanto insensato. Nessun movente, nessun perché. Sharon Verzeni «era nel posto sbagliato nel momento sbagliato», ha commentato con amarezza la procuratrice aggiunta di Bergamo Maria Cristina Rota dopo il fermo del suo assassino reo confesso, che in casa aveva una sagoma di cartone per esercitarsi a lanciare coltelli, ad un mese esatto dalla morte della trentatreenne. Sharon, barista con un diploma d’estetista, ha incontrato il suo assassino Moussa Sangare, 31 anni, all’una di una notte afosa di un mese fa, in via Castegnate a Terno d’Isola, un paesotto in provincia di Bergamo, dove stava passeggiando perché la sua dietologa gliel’aveva consigliato.

L’aggressione

Era stata raggiunta da un uomo in bicicletta che l’ha presa per il collo e le ha dato una prima coltellata allo sterno per poi infierire con altre tre, lasciandola agonizzante. Solo il tempo di una telefonata: «Mi ha accoltellato». E poi è morta poco dopo. Quell’uomo è stato fermato per omicidio premeditato e con l’aggravante dei futili motivi dopo una «tenace indagine» dei carabinieri. Sangare, nato a Milano ma residente a Suisio, a pochi chilometri da Terno d’Isola, italiano di famiglia maliana, ha «pienamente confessato».

Il profilo

Un passato tranquillo in paese, le ambizioni da rapper con le collaborazioni con nomi noti come Izi ed Ernia, poi i viaggi all’estero e il ritorno in Italia «completamente cambiato», come raccontano in paese. È lui quell’uomo in bicicletta inquadrato dalle telecamere di sorveglianza. Prima, assistito da un legale, ha reso dichiarazioni spontanee e poi ha reso un interrogatorio senza apparenti reticenze anche se rimangono aspetti da verificare. «Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa», ha ammesso dicendosi «dispiaciuto». Versione a cui poco credono gli inquirenti considerando che era uscito armato con quattro coltelli, che evidentemente dovevano essere diventati per lui un’ossessione. Non solo: prima di colpire a morte Sharon, per sua stessa ammissione, aveva minacciato due ragazzini mostrando il coltello. E ora i pm rivolgono un appello ai due minori perché si facciano sentire. Lui stesso ha indicato l’arma del delitto, seppellita a Medolago, vicino al fiume Adda e che è stato già inviato al Ris per aver la certezza che sia il coltello con cui è stata uccisa Sharon. Gli atri tre coltelli e i suoi vestiti sporchi di sangue li ha gettati in un sacchetto nel fiume, recuperato dai sommozzatori. «È molto verosimile che ci sia una problematica psichiatrica», ha spiegato il suo avvocato difensore Giacomo Maj.

