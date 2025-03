«Ho ucciso la mia compagna, mi butto» 

SPOLETO. Minacciava di gettarsi dal ponte delle Torri, agli agenti che cercavano di dissuaderlo ha detto: «Ho ucciso la mia compagna». È così che la polizia ha avuto conferma della morte di Laura Papadia, 36 anni, impiegata in un supermercato.

Sul ponte delle Torri

L’allarme era arrivato poco prima, quando il 47enne ha telefonato alla sua ex moglie, in Sardegna, confessandole il delitto. La donna ha subito chiamato il 112 e i carabinieri sono corsi a Marzocca di Senigallia. Ma non hanno trovato nessuno: la coppia da qualche tempo si era trasferita nel centro di Spoleto. E di lì a poco un equipaggio della polizia ha trovato l’uomo, un agente di commercio, proprio nel centro cittadino. Era nei pressi del ponte delle Torri di Spoleto, teatro in passato di numerosi suicidi, e minacciava di gettarsi nel vuoto, visibilmente agitato. Dopo una lunga trattativa gli agenti sono riusciti a dissuaderlo, per poi bloccarlo e portarlo in commissariato.

«Sgomento»

Nel frattempo un’altra volante ha raggiunto l’abitazione dove Laura Papadia era andata a vivere col compagno e, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno forzato la porta e sono entrati nell’appartamento. Hanno trovato subito il cadavere della donna, apparentemente strangolata. L’appartamento si trova in un grande palazzo sopra alcuni negozi. In zona nessuno avrebbe sentito di liti nella coppia. «La notizia dell’ennesimo femminicidio, il secondo dall’inizio dell’anno in Umbria, ci lascia sgomenti e addolorati. Una tragedia inaccettabile che impone una riflessione profonda e un impegno ancora più forte per contrastare la violenza sulle donne», ha commentato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. «Non possiamo più permettere che accadano simili atrocità - ha aggiunto - la prevenzione passa attraverso l’educazione e la formazione, strumenti fondamentali per costruire una cultura del rispetto e della parità».

