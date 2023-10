«Ho ucciso Daniela, non merito perdono» 

Non chiede di essere perdonato, sa di aver commesso un’atrocità. «Proprio io che l’avevo sempre difesa da tutti, è pazzesco quello che ho fatto». Giorgio Meneghel sembra non darsi pace per aver ucciso la moglie Daniela Cadeddu colpendola nel sonno con un martello, all’alba del 5 febbraio 2022. È trascorso oltre un anno e mezzo, da allora l’agricoltore 54enne è rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte del coniuge. Ieri mattina davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari, dove si sta celebrando il processo, ha reso dichiarazioni spontanee.

L’udienza

Davanti alla Corte, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Stefania Selis), Meneghel ha letto un lungo foglio, scritto di suo pugno. E si è soffermato sul rapporto con la moglie Daniela, 51 anni originaria di Cabras. «Eravamo grandi amici, legati da un affetto profondo e solido» ha ripetuto. «Mi prendevo cura di lei, se aveva necessità di qualcosa provvedevo subito – ha detto – le compravo tutto ciò che chiedeva. Lavoravo e vivevo per lei». Nessun riferimento ai motivi che l’hanno spinto a quel gesto feroce e senza ritorno. «Io che ho sempre cercato di proteggerla e aiutarla, ho fatto la cosa più brutta che possa esserci – ha detto in Aula – Non posso chiedere scusa perché non mi perdono nemmeno io e mai mi perdonerò per quello che ho fatto». Meneghel ha ripercorso anche il periodo precedente il delitto: erano mesi in cui il dolore fisico si sommava alle difficoltà lavorative. I problemi di salute, dovuti a un’ernia inguinale, gli impedivano di lavorare e dormire, era debole e non assimilava quel poco che mangiava.

In Aula

Ieri è stata sentita anche la sorella Cristina che ha confermato la situazione di forte stress di quei mesi, come già era stato evidenziato nella precedente udienza dal padre. Rispondendo alle domande della pm Sara Ghiani e dell’avvocato di parte civile Vito Zotti (che assiste la mamma, una sorella e un fratello di Daniela Cadeddu), la sorella di Meneghel ha fatto sapere che negli incontri con il fratello non si è mai parlato della morte di Daniela. E resta aperto quindi l’interrogativo sui motivi che hanno portato al delitto. È stato sentito inoltre il medico di base della coppia che ha sottolineato come Giorgio Meneghel si occupasse di tutto, anche delle ricette mediche per la moglie. La difesa con l’avvocata Francesca Accardi ha chiesto lumi su un antidepressivo prescritto: inizialmente il dottore non ricordava, quando poi l’avvocata gli ha mostrato la ricetta ha spiegato di averla ordinata per i problemi di insonnia. Farmaco che Meneghel non ha mai assunto, come confermato dalla sorella. La Corte ha aggiornato il processo al 18 ottobre per la discussione.

La tragedia

Daniela Cadeddu dormiva quando Meneghel la colpì tre volte alla testa con un martello. Poi fu lui a chiamare i carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Il 54enne ha sempre ammesso le proprie responsabilità.

