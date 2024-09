«Ho ucciso Antonella per sbaglio» 

Molfetta. Ha sparato per colpire Eugenio Palermiti, nipote e omonimo del capoclan del quartiere barese di Japigia di Bari. Ma ha sbagliato e ha ucciso Antonella Lopez, 19 anni. Michele Lavopa, 21 anni, ha confessato in questi termini il delitto di sabato notte nella discoteca “Bahia”. Un fatto di sangue che avrebbe origine in un vecchio risentimento: Lavopa ha detto che sei anni fu pestato dal gruppo di Palermiti, e le violenze furono riprese e diffusa tra le chat. «Quel fatto mi ha cambiato», ha al Pm e ai carabinieri che lo hanno portato in carcere con le accuse di omicidio e tentato omicidio.

Sei proiettili

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti, intorno alle 2,30 della notte tra sabato e domenica. Lavopa, che si fa chiamare Tupac, era arrivato al “Bahia” circa un’ora prima con la fidanzata e ad alcuni amici. Ha detto che aveva una pistola calibro 7,65 «per difendersi da eventuali aggressioni, come spesso accade oramai nei locali notturni baresi», ma «senza alcuna intenzione belligerante». Più o meno negli stessi momenti arriva nella discoteca anche il gruppo di Eugenio Palermiti, che comprende Antonella Lopez. Volano minacce e offese, Lavopa estrae la pistola. Al Pm ha detto di aver agito dopo aver visto che Palermiti tentava di prendere un’arma, ma sul punto gli inquirenti sono cauti. Lavopa spara almeno sei colpi, colpendo cinque ragazzi. Il proiettile che colpisce Lopez si conficca in una spalla e le recide l’aorta, facendola morire dissanguata in pochi minuti. Altri quattro ragazzi rimangono feriti e vengono trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Palermiti, dopo aver saputo della morte di Lopez mentre veniva curato al pronto soccorso, avrebbe sfogato la rabbia inveendo contro gli operatori sanitari e spaccando un computer.

Favoreggiamento

È sempre Lavopa a raccontare agli inquirenti, anche se in maniera poco chiara, che dopo essersi allontanato a piedi dalla discoteca è tornato a casa su un’auto guidata da un’amica. Poi insieme a un altro amico (ora indagato per favoreggiamento) si è rimesso in auto per liberarsi della pistola. Inizialmente invece aveva detto ai carabinieri di averla buttata in mare. «Un aspetto inquietante - ha spiegato ieri ai giornalisti Francesco Giannella, coordinatore della Dda - è che i giovani rampolli delle casate criminali abbiano individuato le discoteche come luoghi in cui manifestare la forza».

RIPRODUZIONE RISERVATA