«Ho torturato mamma e i miei fratelli» 

PALERMO. La 17enne scampata al massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia aveva in realtà partecipato alle torture e all'omicidio della madre e dei due fratelli, convinta che il demonio fosse entrato in casa. Dopo giorni di silenzio è stata lei stessa a confessarlo ai magistrati della Procura dei minori. Ammissioni che le sono costate l'accusa di omicidio plurimo e occultamento di cadavere nonché il carcere, dove già si trova il padre a sua volta reo confesso dei delitti.

È l'ultimo macabro tassello di una vicenda horror. «Il rito collettivo era iniziato da un mese. Coinvolgeva la famiglia Barreca e la coppia Massimo Carandente-Sabrina Fina, tutti preda di un delirio mistico», ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che coordina le indagini sull'uccisione di Antonella Salamone e dei due figli Kevin ed Emanuel, di 5 e 15 anni. In carcere ci sono Giovanni Barreca, marito e padre delle tre vittime, e appunto Carandente e Fina, tre invasati con l'ossessione per il demonio.

Le ammissioni

«Credo in Dio e nei demoni», avrebbe detto la ragazza superstite alla pm che a quel punto ha sospeso l'interrogatorio e le ha nominato un legale d'ufficio. La giovane dunque è stata risparmiata perché ha condiviso il progetto e la realizzazione della strage. La ragazza ha raccontato che per liberare la casa, la madre e il fratellino minore dal diavolo, per settimane avevano pregato con Carandente e Fina, conosciuti dal padre sui social. Poi, non sortendo risultati, sarebbero passati alle violenze per scacciare satana dai corpi dei familiari.

Insieme al padre e ai complici l'adolescente ha torturato la madre, colpita con una padella e con l'attizzatoio del camino, poi ustionata col phon. «Rifarei tutto - ha detto la ragazza - avevano ragione loro». Poi è toccato ai due fratelli: seviziati, picchiati, colpiti con fili elettrici, e alla fine soffocati. Ieri ad Altavilla si è svolta una fiaccolata per ricordare le tre vittime della strage.

