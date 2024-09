«Ho temuto per mio figlio, riaprite il punto nascita di Lanusei» 

«Ho temuto per il bambino. Riaprite al più presto il punto nascita di Lanusei». Alle 18.46 di sabato scorso, Silvia Manca ha dato alla luce Fabio Vittorio Vargiu. Lei è la mamma soccorsa mercoledì nella sua abitazione di Tortolì. Era al sesto mese di gravidanza, ma in preda alle contrazioni ha avuto bisogno dell’assistenza di un equipaggio della Croce Verde che poi l’ha trasportata a Lanusei dove è stata sistemata sull’elicottero dell’Areus arrivato da Olbia che l’ha trasferita a Cagliari. Il bimbo è nato prematuro. È in un’incubatrice al policlinico Duilio Casula di Monserrato. Le sue condizioni e quelle di mamma Silvia, 35 anni, sottoposta a un cesareo, sono buone.

La vicenda

È questa la vicenda di una mamma che per partorire in una condizione di emergenza è dovuta salire su un elicottero e allontanarsi 150 chilometri da casa perché il punto nascita di Lanusei è chiuso da due anni e mezzo per carenza di organico. «Riapritelo, altrimenti è un calvario», aggiunge Maurizio Vargiu, il neo papà che ha fatto le corse sull’Orientale per raggiungere la sua amata e assisterla in un momento delicato. «Qui al Policlinico – dice l’uomo, titolare di uno stabilimento balneare nella baia di Porto Frailis – sono degli angeli e li ringrazieremo sempre, ma è assurdo che il punto nascita in Ogliastra continui a restare chiuso».

La tensione

«Ansia e paura», sussurra mamma Silvia, raccontando i sentimenti che l’hanno pervasa durante il viaggio in elicottero, nonostante un’assistenza di qualità. «Ma non poter restare a Lanusei significa non poter avere un parente vicino che è fondamentale. Ti senti abbandonata a te stessa, benché l’assistenza sia stata eccellente». Mercoledì scorso, la donna è stata soccorsa nella sua casa di via De Gasperi. Inizialmente un indurimento addominale, percepito come fastidioso ma non doloroso, poi con il passare dei minuti la situazione s’è fatta sempre più delicata al punto che i familiari hanno chiesto l’intervento del 118. Tempestivo il soccorso prestato da un equipaggio della Croce Verde di Tortolì che, su disposizione della centrale operativa di Sassari, ha trasportato Silvia Manca sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei dov’è arrivato Echo Lima 1. Il mezzo aereo è poi atterrato al Brotzu. Da qui, in ambulanza, il trasferimento al Policlinico.

I precedenti

Era il 13 aprile scorso quando a Lotzorai l’elicottero ha soccorso una donna che da lì a qualche ora, al Santissima Trinità, ha dato alla luce la secondogenita. Il 26 luglio il caso più eclatante. La piccola Sabina aveva fretta di nascere. La mamma, Daniela Mameli (33), di Tertenia, non ha fatto in tempo a raggiungere Cagliari e ha dovuto partorire in auto, sull’Orientale, all’altezza di Costa Rei, mentre il marito, Davide Quai, la accompagnava al Santissima Trinità. A distanza di un mese e mezzo dal lieto evento, mamma Daniela ribadisce il disagio (vissuto sulla propria pelle) che crea l’inattività del nido di Lanusei: «È fondamentale riaprire il punto nascita in Ogliastra».

RIPRODUZIONE RISERVATA