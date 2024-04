«Ho temuto che l’incendio si diffondesse» 

«Prima ho visto il fumo denso andare verso la città e poi le scintille uscire dall’alto e mi sono subito allarmata». Laura Ciaghi è tra i passeggeri che ieri sera si trovavano sulla nave “Corfù” della Grimaldi in partenza per Civitavecchia dal molo Sant’Agostino di Cagliari, ma che è tornata indietro a causa dell’incendio divampato a bordo. «Le scintille si sono presto trasformate in fiamme e la nave è partita lo stesso», racconta la donna preoccupata, «non è il mio mestiere, ma ho pensato alle auto nella stiva e a quello che sarebbe potuto accadere. L’ho fatto presente a uno dell’equipaggio che ha minimizzato la situazione, anzi mi ha riso in faccia».

Laura Ciaghi quando la nave ha lasciato il porto era sul ponte e ha dunque visto con i suoi occhi il fuoco uscire dalla nave e i vigili del fuoco arrivare sulla banchina. «Sono senza parole e sinceramente non capisco perché siamo partiti e ci abbiano lasciato a bordo. Nessuno poi ci ha detto nulla, dopo circa quaranta minuti siamo tornati indietro, ma non ci hanno fatto sbarcare», prosegue, «sono impressionata in maniera molto negativa per il modo in cui sono arrivate le informazioni. Esistono dei precedenti, mi ero convinta che la comunicazione fosse migliorata, invece, siamo alle solite: nessuno sa niente».

In via Roma, invece, si è pensato subito al peggio. I tanti cittadini che stavano passeggiando tra il largo Carlo Felice e via Roma sono arrivati, preoccupati e spaventati, al porto per capire che cosa realmente stesse accadendo. Addirittura c’è anche chi è rimasto fino a tardi per assicurarsi che tutto filasse liscio.

