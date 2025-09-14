«Ho subito una vera violenza» Raoul Bova parla per la prima volta dopo lo scandalo dell’estate 

«Delusione» per l'accanimento, dispiacere per qualcosa che ha vissuto «come una vera violenza», ma anche la forza di usare la sua vicenda come esempio per chi è più debole e si trova una pistola - social o mediatica che sia - puntata. Raoul Bova si confessa a Silvia Toffanin che lo intervista a “Verissimo” per la prima volta dopo un'estate di bufera mediatica per le sue vicende private: «È come quando uno va al tappeto, poi come i pugili si rialzano, guardano la vita in faccia con la stessa passione». E racconta: «In realtà è stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare, inizialmente non capivo la gravità di quello che stava succedendo», ha raccontato Bova, «non ho accettato le minacce e un tentativo di estorsione l'ho rispedito al mittente, dicendo che non mi piegavo, che non avevo nulla da nascondere». Bova spiega che crede nella giustizia, «bisogna andare in giro a testa alta se sei convinto di esserti comportato nel migliore dei modi, il giudice più importante è lo specchio. Io vado in giro a testa alta. Chi mi conosce non giudica e rispetta le mie decisioni'».

Non nasconde comunque l'attore, che torna dal 17 su Canale 5 con la terza stagione della serie “Buongiorno mamma”, che «nonostante la grande delusione nell’essere preda di un accanimento mediatico, lo sberleffo ci può anche stare quando si è un personaggio pubblico».

«Tu hai provato a difenderti?» è la domanda di Silvia Toffanin. «Io ho chiamato subito la polizia postale. L’estorsore era molto informato, e mi diceva “rovinerò la tua vita matrimoniale”. Io non mi sono sposato e il mio rapporto di coppia stava vivendo un momento delicato che stavamo gestendo con riservatezza. Tradimento, non tradimento, la gente parla quando non sa le cose. Ho quattro figli. Nessuno si è preoccupato di loro, mentre diffondeva certe notizie».

