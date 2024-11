«Ho strappato il cuore a mamma» 

Taranto. «Ho strappato il cuore della mamma». È la confessione di Salvatore Dettori, 46 anni, ex militare della Marina, fermato dai carabinieri per l’omicidio di sua madre Silvana La Rocca, insegnante in pensione 73enne. Il corpo della donna, straziato dalle coltellate, è stato trovato giovedì sera nel giardino della sua villetta a Marina di Leporano. Dalle indagini sono emersi i suoi rapporti conflittuali col primogenito, determinati in particolare dal questioni economiche.

L’allarme del fratello

Originaria di Saraceno (Cosenza), Silvana La Rocca era vedova e viveva da sola in casa. Suo marito, Cataldo Dettori, operaio specializzato dell’Ilva, morì a 54 anni nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro, cadendo da un muletto nello stabilimento siderurgico. L’altro figlio vive in Francia: è stato lui nel tardo pomeriggio di giovedì a chiamare un cugino e a chiedergli di andare nella villetta di via Trasimeno per sincerarsi della condizioni della mamma, con la quale non riusciva a mettersi in contatto da ore. L’uomo l’ha trovata per terra, in una pozza di sangue, accanto all’auto parcheggiata nel cortile. Dopo un po’ sono arrivati i carabinieri del comando e della scientifica, il pm di turno e il medico legale, oltre ai vigili del fuoco e al 118.

«Fino all’ultimo respiro»

Inequivocabili i segni di una morte violenta. I sospetti sono subito ricaduti sul primogenito, che è stato portato in caserma. Dopo le iniziali reticenze, Dettori ha confessato di aver ucciso la madre quella mattina, usando un coltello a scatto e una pattadese. Poi ha cercato di liberarsi delle armi e degli indumenti che aveva indosso, ha sparso candeggina nell’appartamento e ha staccato il tubo del gas per «far saltare la casa». Agli investigatori ha detto di aver ucciso la madre perché lo costringeva a «mangiare carne umana» e ha descritto ogni fase dell’omicidio, sostenendo di averle «strappato il cuore». In seguito, davanti al difensore di fiducia, ha confermato la sua versione ai Pm, che hanno firmato il fermo per omicidio volontario commesso con premeditazione e crudeltà. Le armi sono state recuperate. Durante la confessione, Dettori ha detto di aver «colpito la madre dietro la nuca e, successivamente, non essendo riuscito ad ucciderla subito, di averle inferto diverse coltellate alla gola, all’addome e infine allo sterno per prelevarle il cuore, restando vicino a lei fino al momento del suo ultimo respiro».

