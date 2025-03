«Ho strangolato la mia compagna» 

Pavia. «Sì, sono stato io a uccidere Sabrina». Ai pm di Pavia e Cremona è bastata questa ammissione, oltre a un disordinato ragionamento sul movente, per risolvere il caso della morte di Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, operatrice sanitaria in una Rsa del Lodigiano, trovata morta in casa, a Chignolo Po (Pavia). A confessare ieri è stato il compagno, Franco Pettineo, 52 anni, autista, fratello del precedente marito di Sabrina: ha ammesso di averla strangolata giovedì notte mentre lei cercava di difendersi (l’uomo aveva dei graffi in faccia e sul corpo) per poi darsi alla fuga.

L’arresto

Pettineo, a bordo della sua Dacia nera, aveva cominciato a dirigersi verso il Milanese già prima che il corpo di Sabrina venisse scoperto dalla figlia Selene, arrivata in casa venerdì mattina con i carabinieri. Era stato visto uscire di casa alle 8,30 da un testimone e i carabinieri di Pavia hanno individuato il passaggio della sua auto attraverso la targa (il cellulare era rimasto in casa) in provincia di Milano; ma il rilevamento era delle 9,30, di due ore prima, e quindi inutile. Poi un buco di alcune ore, durante le quali Pettineo deve essere stato in una zona appartata, forse meditando di farla finita. L’alert definitivo è scattato nel primo pomeriggio nel Cremonese, a Pandino. Qui i carabinieri lo hanno fermato e lui non ha opposto resistenza e li ha seguiti senza dire una parola. In caserma, interrogato a lungo dai pm di Pavia Valeria Biscottini e di Cremona Andrea Fignoni, è crollato: «Sono stato io». È stato fermato per omicidio aggravato dalle relazioni personali e portato in carcere. Domani davanti al gip probabilmente entrerà nel dettaglio del movente della lite sfociata nel femminicidio, che apparentemente sarebbe da ricondurrre a una tensione familiare durata una decina d’anni ed esplosa nella serata di giovedì.

L’addio su Instagram

Alle forze dell’ordine non risultano episodi violenti denunciati da Sabrina, i vicini di casa non hanno mai sentito urla o rumori. Dopo la convalida del fermo, che appare scontata come la misura del carcere, la procura di Cremona trasmetterà gli atti a quella di Pavia, competente a indagare sull’omicidio. Che la situazione nella coppia fosse tesa da tempo sembrano suggerirlo le parole che la figlia di Sabrina, Selene, nata dal matrimonio finito, lascia su Instagram, con allegata la testimonianza di una vicina di casa che sostiene che la donna voleva da tempo lasciare il compagno. «Addio angelo mio, ciao mamma, faremo di tutto per farti aver giustizia. Tu non meritavi questo - scrive la giovane sui social - io, mio fratello, tuo genero, la sua famiglia, che ormai consideravi la nostra, faremo di tutto per fargli aver quello che si merita». «Noi ti proteggeremo, tu proteggici da lassù. Non verrai mai dimenticata. La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci e dei vigliacchi e tu - dice riferendosi evidentemente all’assassino della madre - non hai vinto, non hai spento quella luce».

