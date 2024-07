«Ho sperato che fosse viva» 

«Sono innocente». Igor Sollai l’ha detto nei giorni scorsi e l’ha ribadito anche ieri mattina durante un colloquio in carcere con i suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba. I legali hanno parlato a lungo (quasi due ore e mezzo) con il 47enne di Assemini arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato giovedì scorso nelle campagne di San Vito a poca distanza dal ponte romano sulla vecchia Orientale Sarda.

Gli avvocati

«Igor è sconvolto – raccontano i suoi avvocati – l’abbiamo trovato molto scosso rispetto ai giorni precedenti. Ha appreso la notizia del ritrovamento del corpo di Francesca. Non si aspettava questo epilogo. Sperava che fosse ancora viva». L’autotrasportatore di Assemini ha saputo anche delle dichiarazione rilasciate dai suoi genitori (Marinella Spanu e Ignazio Sollai) a L’Unione Sarda . «Igor è molto preoccupato per loro – raccontano i due avvocati – ci ha raccontato che consideravano Francesca come una figlia». Anche in occasione di quest’ultimo colloquio in carcere il 47enne ha ripetuto di essere innocente. «Dice di non aver niente a che fare con questa storia – affermano Carlo Demurtas e Laura Pirarba – adesso stiamo lavorando per l’interrogatorio di lunedì e il riesame in programma martedì prossimo».

La famiglia Deidda

Anche Gianfranco Piscitelli, l’avvocato nominato dalla famiglia della donna morta, aspetta i prossimi appuntamenti programmati dagli investigatori: «I parenti vogliono conoscere la verità. E trovato il colpevole, chiunque sia, vogliono che sia fatta giustizia vera perché Francesca non meritava di morire così, come non lo merita nessun essere vivente. Nessuno ha il diritto di privare chiunque della vita restando impunito. Il pensiero è mio ma rispecchia quello del fratello Andrea con cui parlo continuamente per non lasciarlo ancor più solo in questo triste momento». Il legale nei giorni scorsi ha nominato come consulente della famiglia la criminologa Roberta Bruzzone.

Le indagini

Nei prossimi giorni è previsto l’esame di una serie di reperti recuperati durante le indagini. In seguito verrà eseguita una perizia sulla Toyota Yaris di Igor Sollai e il 25 ci sarà un sopralluogo nella casa di San Sperate dove vivevano i due. Le analisi del Dna sulle unghie della donna ritrovata nelle campagne di San Vito hanno confermato che il corpo è quello di Francesca Deidda. È stata eseguita una Tac. Da un primo controllo si esclude la presenza di proiettili o lame. In ogni caso sarà l’autopsia, programma per la fine del mese, a chiarire le cause della morte della 42enne originaria di Elmas scomparsa due mesi fa.

Per il momento c’è un solo indagato, il marito Igor Sollai, finito in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo è stato interrogato giovedì mattina dal pubblico ministero Marco Cocco poche ore prima che il cane Bayla (dell’unità cinofila dei carabinieri di Bologna) ritrovasse il corpo della donna chiuso dentro un borsone sportivo abbandonato in un bosco che costeggia la vecchia Orientale Sarda vicino al ponte romano di San Vito.

