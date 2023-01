«Ho sentito le fucilate e ho accelerato» 

«Ho sentito il suono delle fucilate. Ta, ta, ta . Non so quante, due o tre. Poi il vetro che andava in frantumi e un fruscio. Proprio in quel momento c’era un fosso sulla strada, avevo sterzato per evitarlo passando vicino ad un alberello che sarà stato alto quanto me». Il racconto è quello fatto ieri davanti al giudici del Tribunale di Nuoro da Salvatore Borrotzu, allevatore di Orani, che il 15 marzo del 2020 scampò ad un agguato nelle campagne di Nordule. Ieri la mancata vittima ha ripercorso quella giornata.

Imputati

Accusati del tentato omicidio due fratelli di Orani, Angelo Sedda, 40enne, e Andrea, 31 anni (difesi dagli avvocati Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti e Gianfranco Careddu), allevatori e vicini di pascolo della vittima. Il fallito agguato in pieno lockdown venne scoperto il giorno dopo. Borrotzu è parte civile con l’avvocato Francesco Stara.

A raccontare davanti al Tribunale quello che accadde è stata la vittima assieme alle foto depositate ieri dal sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli. Il furgone Nissan di Borrotzu venne investito da una raffica di pallettoni, uno trapassò il cruscotto e la sua traiettoria venne deviata.

Il racconto

Borrotzu si salvò per miracolo. «Ho sentito un fischio di qualcosa che ha attraversato l’abitacolo - ha raccontato ieri - non ho visto chi ha sparato, ho accelerato e spaventato mi sono immesso sulla 131». Poi abbandonò l’auto e telefonò a Salvatore Mula, fratello del compare Pasquale, che lo recuperò. Ha raccontato di screzi per altre vicende. «Niente di grave» ma, ha sostenuto, «mai con i Sedda» aggiungendo un dettaglio: «Il giorno dopo l’agguato, Pasquale Mura mi raccontò che il padre aveva visto una campagnola verde fermarsi su luogo dell’agguato per poco tempo e poi ripartire». Andrea Sedda ha in uso una campagnola simile.

