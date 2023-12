«Ho sentito gli spari, pensavo a petardi» 

Praga. Una città ideale, «un’isola felice» dove «si cammina di notte in sicurezza», la Praga degli italiani che vivono nella capitale ceca. Una piccola comunità che ieri, dopo la strage dell’università, guarda dalle finestre una città «sotto choc»: «Non è mai successo nulla di simile, qui». Un colpo alle loro certezze, oltre che alla vita di un luogo «romantico, sereno». Uno choc, appunto.

Luca, 19 anni, è uno studente italo-ceco. Per lui è una giornata normale. «Ero sul tram che doveva attraversare il ponte e passare per la piazza dove è accaduta la sparatoria - racconta all’Ansa - Ma il conduttore ci ha detto di scendere, il tram non poteva andare avanti. Allora sono sceso e ho attraversato il ponte a piedi. Ero a 200 metri. Ho iniziato a sentire due o tre spari, e mentre mi allontanavo ho sentito un altro sparo. All’inizio non avevo molto connesso, pensavo fossero petardi natalizi». Nel frattempo, poco distante dalla facoltà, cammina in strada Flavio Rosario Glauco Mela, docente di Storia dell’Arte italiana nel corso di Italianistica: «Stavo per attraversare il ponte, perché avevo lezione alle 17.30 - ricorda - ma ero già stato avvisato da alcuni miei studenti. La polizia stava blindando tutta l’area, perché c’era il timore di spari dalle finestre». Il professore pensa subito ai suoi ragazzi: «Sono cechi o slovacchi, e poi ci sono dei ragazzi italiani in Erasmus. I tre italiani che ho nel nostro corso mi hanno risposto, non avevano lezione». E gli altri? «Non tutti hanno risposto», aggiunge. Più tardi racconterà che alcuni studenti sono stati trattenuti nell’ateneo per essere interrogati dalla polizia.

Intanto - accade tutto in poche centinaia di metri - c’è un altro expat italiano, Massimo Bernacconi, che la sparatoria letteralmente l’ha sfiorata. Vive tra Bruxelles, dove lavora nell’Ue, e Praga, dove abita invece la sua famiglia. «Abito a 500 metri. Sono rientrato a casa verso l’una e un quarto. Ho iniziato a sentire ambulanze e auto della polizia - spiega - ma non mi sono preoccupato». Siamo in centro storico: sirene e auto blu sono la norma. Poi però riceve una telefonata dalla figlia, che è al liceo: «Erano bloccati dentro: tutte le scuole, saputa la notizia, hanno sbarrato le porta finché il ministero dell’Interno non ha detto che l’attentatore era uno solo e non era più in condizione di nuocere. Girava voce che fossero due, c’era abbastanza panico». E pensare che la sua famiglia aveva deciso di trasferirsi nella capitale ceca anche perché in cerca di un luogo più tranquillo: «Vivevamo a Bruxelles proprio quando si sono verificati gli episodi di terrorismo, che all’epoca ci hanno toccato molto da vicino - dice - Praga è considerata un’isola felice, dove queste cose non dovrebbero succedere».

