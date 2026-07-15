Cento primavere, un grande senso civico, è andato a votare anche alle ultime Comunali e il desiderio di vedere la moglie raggiungere il suo stesso traguardo. «Certo, io sono altruista sa. È quello che spero che accada». Parole di Salvatorangelo Onida. Sabato 11 luglio ha compiuto 100 anni. Accanto a lui la compagna di una vita, Caterina Schirra che di anni ne compirà 100 nel novembre del 2027. «La vede che bella signora?», dice mentre guarda la donna che è diventata sua moglie 74 anni fa. Il bicchiere per il centenario è mezzo pieno: «Sono talmente in pace, che sono contento. Non ho di che lamentarmi. Abbiamo conosciuto difficoltà, ma siamo stati abituati a vivere giorno per giorno e questo ci ha aiutato a superare anche momenti difficili».

La famiglia

Salvatorangelo Onida era molto legato alla sua famiglia (sette fratelli e una sorella), lo scorso anno ha perso il fratello gemello e nei mesi scorsi la sorella. In tanti in questi giorni tanti si sono avvicinati a casa per fargli gli auguri per i 100 anni. «Tante persone, e ho ricevuto anche tanti regali», racconta. È attesa anche la visita della sindaca Eugenia Usai.

Sabato invece una festa ristretta in famiglia con le due figlie, i quattro nipoti, i tre pronipoti e qualche parente stretto. Ha preferito così, ma immancabile c’era la torta con tanto di dedica: «Ho sempre ragione dal 1926», giusto per essere chiari. Intervistato in diverse occasioni, in una di queste ricordava la Ghilarza di un tempo: il rifugio antiaereo durante la guerra, le strade che non c’erano, le difficoltà e l’armonia. «Il rifugio era interrato, ma non molto profondo. A fine della guerra l’hanno distrutto. A Ghilarza c’erano tutti i corpi militari, c’era la cucina della sussistenza che distribuiva il pranzo per tutta la zona. Dall’attuale campo sportivo le tende dei militari arrivavano sino a quasi al cimitero», ricordava.

Il paese cambia

Tanti i cambiamenti nel corso dei decenni: «Non c’erano le strade, Ghilarza, soprattutto dopo la fine della guerra, ha avuto un grande sviluppo. Soprattutto dopo gli anni Cinquanta i cantieri erano continui. Noi siamo stati i primi abitanti di via Cagliari, era il 1954». Un legame strettissimo con il gemello Antioco. A 94 anni avevano raccontato sulle pagine de L’Unione Sarda la loro storia. All’epoca erano i gemelli più longevi dell’Isola ed erano appena iscritti al Registro nazionale promosso dal ministero della Salute. La loro è stata una vita intensa, di lavoro, sacrifici, condivisione ma anche divertimento. «In tante occasioni è capitato che siano stati scambiati l’uno per l’altro ed entrambi stavano al gioco». Hanno lavorato sempre per le stesse ditte. Prima come cavatori, poi lavoratori della pietra, quindi per una ditta che ha realizzato buona parte delle strade dell’Isola. Angelo guidava la pala meccanica. Ricordi di un tempo che fu, ormai lontano.

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