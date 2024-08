«Ho sempre chiesto il rispetto delle regole» 

Alcuni malumori ci sono stati da quando è stato spedito in piena emergenza Covid nelle stanze del mercato di via Quirra. «Quando chiedi il rispetto delle regole può succedere», dice il dipendente comunale vittima una settimana fa di un attentato incendiario all’auto che ha portato alla chiusura e poi riapertura del mercato. Ma da qui a creare un clima di tensione ce ne passa. «Ho sempre evitato di elevare un verbale, proprio perché considero il dialogo il miglior strumento nell’ottica di uno spirito di collaborazione. In quattro anni è accaduto appena tre volte e tutte di fronte alle minacce che mi sono state rivolte. Mi dispiace che qualcuno si sia espresso nei miei confronti come se quell’atto vile lo avessi cercato. Io ho sempre chiesto solo il rispetto delle regole, nulla di più», ribadisce. «Se questo è stato letto in modo diverso, allora è una distorsione». Per la cronaca: il mercato è stato riaperto e il dipendente trasferito. ( ma. mad. )

