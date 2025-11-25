VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
26 novembre 2025 alle 00:19

«Ho sempre agito per il bene della nostra comunità» 

«Respingo le accuse di mancata coerenza con le linee politiche del circolo». Efisio Locci, assessore alle Attività produttive, turismo, decoro urbano della Giunta guidata da Elvira Usai, contesta la sfiducia arrivata dal circolo del Partito Democratico di San Giovanni Suergiu. L’assessore tiene intanto a precisare che «al momento delle elezioni dell’ottobre 2021 l’unico organismo ufficiale di riferimento era la segreteria regionale del Pd. Quindi è inesatto dire che i principi fossero concordati con il circolo del Partito democratico di San Giovanni Suergiu».

Su proposta della segreteria regionale, scrive Locci, «accettai di aderire al progetto che prevedeva il sostegno alla coalizione guidata da Elvira Usai, portandomi a condividere progetti e programma elettorale, prendendo reciprocamente impegni basati sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sulla lealtà , condizioni primarie per la convivenza in una lista civica». Locci respinge poi l’accusa di aver smarrito la direzione la capacità di ascoltare i cittadini e i bisogni della comunità: «Se qualcuno ritiene di poter far meglio si candidi alle prossime elezioni». Infine, ricorda che in una coalizione in cui sono presenti amministratori di diverso orientamento politico «il punto fermo deve essere la capacità di affrontare i problemi nell’interesse collettivo e la coalizione che sta amministrando il paese si è formata includendo al suo interno anche l’orientamento politico del Pd». (f. m.)

