«Ho scoperto l’Isola in moto Grazie, sardi, popolo indomito» 

È un imperdibile doppio appuntamento live quello con “Corde a teatro” di Mannarino. Dopo il grande successo del tour estivo, con 20 date italiane da tutto esaurito, il cantautore romano torna in Sardegna con due concerti al Teatro Massimo di Cagliari: domani, con un live andato sold out in tempi record, e dopodomani, a grande richiesta, per il bis. «Amo la Sardegna», ci ha raccontato. «Me la sono girata tutta in moto, da Olbia, fino a Carloforte, poi su dall’altra parte e ho scoperto percorsi meravigliosi, soprattutto nell’entroterra. E, poi, mi piacciono la gente, lo spirito indomito e ribelle del vostro popolo rispetto all’operazione sabauda, la vostra identità folklorica forte, verace e il tesoro etnomusicologico di un’Isola piena di meraviglie».

Lo spettacolo

Ci torna con un progetto, “Corde”, nato 10 anni fa, ma che per queste ultime date trova una veste rinnovata, in cui il cantautore si racconta attraverso un set di strumenti a corde, che vibrano insieme e lo accompagnano nella ricerca di sé. Al centro, quindi, i pensieri e le riflessioni dell’artista, da condividere attraverso il rapporto intimo, che Mannarino ha saputo creare con il suo pubblico, e una scaletta, che spazia dalle canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali: «Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così: “Chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo”».

Il viaggio

In quella selva Alessandro Mannarino ci si è inoltrato sin dagli esordi del 2001. Classe 1979, nato e cresciuto nel quartiere San Basilio di Roma (lo stesso di Ultimo e di Fabrizio Moro), dopo la laurea in Antropologia, i primi concerti nei locali della Capitale e la fondazione, nel 2006, della band Kampina, il cantautore ha raggiunto il successo di pubblico e critica con l’album d’esordio del 2009, “Bar della rabbia”, vincitore del Premio Giorgio Gaber a Viareggio e finalista della Targa Tenco 2009 nella categoria “Album emergenti - Opera prima”, trainato dal brano “Me so’ mbriacato”. A confermarne il talento assoluto saranno, poi, gli album “Supersantos”, “Al Monte”, “Apriti Cielo”, “V” e i numerosi riconoscimenti assegnatigli nel corso di questi primi 15 anni di carriera da cantautore, tra cui il Premio Amnesty International Italia 2015 per il brano “Scendi giù”, ritenuto da una giuria specializzata il miglior testo sui diritti umani edito in Italia nel 2014. Cantore degli ultimi attraverso storie e racconti, che, dalla suburra romana, album dopo album, sono arrivati a mete lontane, come l’Amazzonia e il Sudamerica dell’ultimo lavoro “V”, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, Mannarino sta tracciando un percorso unico di consapevolezza e trasformazione attraverso la sua musica. Se uscirà mai da questa giungla, non lo sa neanche lui, ma, come si dice, ciò che conta è il viaggio e quello, finora, è stato assai intrigante.

