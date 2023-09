«Ho scoperto Iglesias a Natale E adesso non la lascio più» 

Quel che conta è regalare un sound diverso a ogni concerto, pur con le stesse canzoni. E il valore aggiunto può essere farsi accompagnare sul palco dalla banda musicale del luogo in cui ci si esibisce. Così è per il cantautore pugliese Renzo Rubino che ha abituato il pubblico a quella che può essere definita contestualizzazione di ogni concerto. Lo farà oggi anche a Iglesias per l’appuntamento voluto dall’associazione culturale Noa e dal Comune: alle 21 salirà sul palco di piazza Sella accompagnato dalla banda Giuseppe Verdi diretta dal maestro Fabio Diana. «Musicisti con cui non ho mai suonato, ciò avrà un suo fascino, creerà un’energia particolare anche a Iglesias, città che ho avuto modo di apprezzare l’anno scorso nel periodo di Natale. Un momento speciale, caratterizzato da paesaggi con colori diversi rispetto all’estate ma altrettanto suggestivi. Mi piacerebbe approfondire la conoscenza di quest’isola meravigliosa».

Al concerto ci sarà anche un’anteprima del nuovo singolo?

«Sì. Sicuramente faremo “Madonna della ninna nanna”, in uscita il 22 settembre, poi canzoni del passato e anche qualcosa del nuovo album che uscirà nel 2024 e che ho registrato con la banda di Martina Franca, il mio paese».

Quanto c’è di sacro e quanto di profano in “Madonna della ninna nanna”?

«È un mix delle due cose. Possiamo considerarlo una sorta di canto di liberazione contro ansia e stress, invocando un’entità immaginaria. È un brano che inizia lento e via via cresce, diventando liberatorio e molto energico. Tengo a dire che l’arrangiamento è di Mauro Ottolini, tra i più grandi trombonisti d’Europa».

A Sanremo ha partecipato diverse volte, l’ultima con Levante nella serata dei duetti. La rivedremo al Festival del 2024?

«Sanremo vogliono farlo un po’ tutti, e chi non lo dice mente. Ma è ovvio che non è possibile. Mi farebbe piacere, ma bisogna vedere se c’è un pezzo che riteniamo opportuno, anche in base a ciò che cercano».

Nel suo percorso musicale ci sono diverse iniziative di carattere sociale, compresa la partecipazione al “Disability pride”.

«La musica fa parte dell’intrattenimento, è una di quelle cose che riesce a cambiarti l’umore e deve essere anche al servizio di tutto quello che riguarda l’umanità. Rifaremo anche quest’anno il Tour di Natale, andando a suonare nelle carceri, all’ospizio, strutture dove è difficile portare concerti dal vivo. Cerco di dedicare momenti così nel corso dell’anno, mi fa stare bene e fa stare bene anche gli altri».

Come vive, da pugliese della provincia di Taranto, la questione Ilva?

«È una questione complicata, gestita male e che fa male perché crea problemi a tutta la zona. Ho suonato spesso al festival “Primo maggio di Taranto libero e pensante”: il fatto di esserci fa capire esattamente da che parte sono».

