«Ho sconfitto la malattia, ora aiuto gli altri» 

«Ho sconfitto una terribile malattia e ora mi dedico agli altri». Erica Curcio ha 33 anni e vive a Villaperuccio: conosce bene la sofferenza e sa quanto è prezioso poter contare sull’aiuto del prossimo. Per questo, dopo la sua guarigione ne ha fatto una missione dedicandosi al volontariato.

La malattia

«Tutto ebbe inizio il 2 gennaio 2011, quando mia sorellina fu colpita da un aneurisma cerebrale che se la portò via», racconta, spiegando che purtroppo il destino non aveva smesso di accanirsi contro la sua famiglia: «Ad agosto 2013, iniziarono i miei primi mal di testa, i medici dissero che era dovuto allo stress. Cercavo di dare coraggio e stare vicina a mamma, sottovalutando il mio malessere. Quando poi non sono più riuscita a gestire i miei dolori, sono finita in ospedale, e dopo una tac, nel reparto di neurochirurgia». La diagnosi era terribile ma lei già pensava agli altri: «Versavo tante lacrime al pensiero di mamma che nel frattempo, oltre al dolore per la mancanza di mia sorella Federica, era stata privata anche del mio affetto». Il 25 ottobre 2013 il primo intervento al cervello: «Mi procurò l’infermità fisica, per ben 22 giorni.Durante la riabilitazione iniziai a capire quanto fossero importanti le attenzioni che mi riservava il personale sanitario: era una sensazione che andava bel oltre le terapie e la riabilitazione. Persone speciali, mi hanno curato e dato la forza per reagire».

La scelta

Nella sua testa iniziava a maturare la voglia di aiutare gli altri: «Il ricordo più importante è di quando ho potuto aiutare una ragazza della mia stanza che stava peggio di me. Per darle un pò di sostegno la portavo in giro per il corridoio, poggiandomi alla sua carrozzina, anziché usare il mio deambulatore. Dopo le dimissioni ho deciso che dovevo rendermi utile al prossimo, quindi sono diventata una volontaria del 118, in un'associazione di Narcao». Quel rendersi utile al prossimo era un modo per ringraziare chi l’aveva sempre sostenuta. «Purtroppo bel 2020 è morta anche la mia mamma e da lì a poco, è tornato anche “il mostro” nella mia testa. Grazie a alcuni amici sono stata accompagnata per una consulenza a Milano, dove ho subito un intervento di 18 ore. Ero sola ma circondata dall'affetto di tutto il personale sanitario: sapevo che al mio rientro avrei continuato ad aiutare il prossimo. Ecco il mio messaggio: «Non arrendersi mai, ma lottare per vincere, come ho vinto io».

