«Ho scommesso su altri giochi: mai sul calcio» 

Scommesse sì ma mai sul calcio e solo su altri giochi, tra cui la roulette. Questo è quanto avrebbe detto Alessandro Florenzi ieri a Torino durante l’interrogatorio in Procura davanti alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della Squadra mobile. Il giocatore del Milan «ha chiarito la propria posizione ribadendo la sua assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto vi sono indizi o contestazioni in questo senso», hanno detto gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori del calciatore ultimo a finire sotto inchiesta dopo i colleghi Nicolò Fagioli (squalificato per sette mesi), Sandro Tonali (un anno senza calcio) e Nicolò Zaniolo. Florenzi «ha riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali e ha fornito tutti i chiarimenti per definire la propria posizione», hanno aggiunto i legali. L’incontro è durato un’ora.

«Non mi sembra ci si debba preoccupare», il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc, «non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda. Nel caso adotteremo come sempre la doppia scelta di punire severamente ma di accompagnare anche con un processo di recupero. Ma per ora non abbiamo nulla. Sento dire da tanto tempo che il fenomeno si sta allargando. Mi attengo ai numeri, che sono di due casi accertati».

