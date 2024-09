«Ho sbagliato pacco, ma era un gioco» 

La vita è un gioco, direbbe qualcuno, e talvolta un gioco può cambiare la vita. Simone Davini ci è andato vicino quando, da concorrente del programma sulla RaiUno, “Affari tuoi”, aveva scelto il pacco che conteneva 300mila euro. Il numero 11, quello della maglia di Gigi Riva, campione del Cagliari dello scudetto, che però Davini ha in un secondo momento scambiato. Così si è portato a San Sperate “solo” 28mila euro. La puntata del programma ha comunque sortito un effetto inaspettato nella vita di Davini: in Sardegna ora è molto noto, specie nel suo paese, San Sperate. In molti però ancora non sanno di cosa si occupi nella vita di tutti i giorni. Opera nell’ambito della cosmesi, usando un elemento unico e innovativo: la bava delle lumache.

Sfida alla sorte

Davini ad “Affari tuoi” ha tentato la sorte (perché di fortuna si tratta) con la moglie, Stefania Marcello. Da buon tifoso della squadra rossoblu ha scelto il pacco numero 11 in onore di Rombo di tuono, di cui aveva persino indossato la maglia. «Mi piaceva anche la simmetria del numero», racconta. Davini poi decide di cambiare il suo pacco con il numero otto. Scelta criticata (con il senno di poi) sui social, dove Davini è stato attaccato (anche duramente dai leoni di tastiera) per aver rinunciato al pacco dei 300mila euro, ma anche al numero di Riva.

La scelta

«Mi piace esteticamente l’otto, simbolo dell’infinito», dice Davini. Ma non è solo questo: «Mio padre mi ha detto di aver sognato la mamma che consegnava un pacco con il numero 8». E poi la spiegazione calcistica: «Il Cagliari ha ritirato l’undici, perché nessuno poteva dare la forza che Gigi Riva aveva dato alla squadra. L’ho ritirato anche io per questo».

L’amara sorpresa che fa sussutare il concorernte di San Sperate quando scopre di aver ceduto 300mila euro. Alla fine ha accettato l’offerta del fantomatico dottore protagonista invisibile della trasmissione e si è assicurato 28mila euro, non sapendo che nel suo pacco ce n’erano 75mila. Ma Davini dice: «Sono solo interpretazioni».

La promessa

Viene comunque difficile considerare 28mila euro una sconfitta e qualche idea per spenderli c’è già, una suggerita dal conduttore di Affari tuoi: ricomprare la fede della moglie andata perduta, per cominciare. La coppia, intanto, continua a occuparsi della loro attività, la creazione di cosmetici attraverso la bava di lumaca, un progetto che in precedenza aveva fatto parlare anche al livello nazionale, per l’audacia dell’operazione.

La sede è proprio a San Sperate dove il loro compito è quello di creare l’habitat ideale per le piccole chiocciole. I loro scarti, diventano materia prima per prodotti “sostenibili e tracciabili”. E chissà che il montepremi non aiuti proprio questa realtà locale ad acquistare uno «strumento che ci aiuti a fare ulteriori studi sulla bava», come dice Marcello.

