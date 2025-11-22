«Ho sbagliato, è giusto metterci la faccia» 

Normalmente, è in copertina. Un alieno in porta, interventi di cui è difficile perfino la descrizione. Uno, uno dei tanti, lo ha regalato anche ieri, il primo. Una parata a terra con un riflesso da videogioco, più veloce di un clic. Un’eccezionale normalità che gli ha aperto le porte del ritiro della Nazionale, quella vera, superando una concorrenza di colleghi che arrivano dalla Juve o da altri grandi club. Ieri, lo scivolone, una paperissima che il dolce pubblico della Unipol Domus ha cancellato subito con un applauso, caldo e avvolgente, per Elia Caprile. Nella settimana dove l’Italia di Gattuso e il figlio Edoardo – rigorosamente non in ordine di importanza – sono stati gli avvenimenti della vita. «Vengo da un periodo felice, è arrivata la Nazionale e soprattutto è nato mio figlio. L’emozione di diventare padre non si può descrivere, solo chi lo vive può capire. Sono fortunato perché la mia ragazza sta bene e la mia famiglia mi sostiene sempre. Appena finisco vado in ospedale e passo la notte con loro, da domani si ricomincia».

Il regalo al Genoa

«Sul terzo gol ho sbagliato – ammette fissando tutti negli occhi, in sala stampa – purtroppo fa parte del ruolo: quando il portiere sbaglia arriva la rete avversaria. Mi assumo le mie responsabilità, non è giusto metterci la faccia solo quando le cose vanno bene. Vado avanti sempre, nelle cose belle e nelle cose meno belle. Ho sbagliato la lettura, lo analizzerò con calma con il mister dei portieri».

Minuto numero 83, la punizione di Martin è uno “spiovente” che arriva da cinquanta metri, la palla arancione rimbalza tanto, troppo, effettivamente rivedere le immagini fa capire perché il portiere venga ingannato nel valutare l’uscita: la palla sale, sale e lo supera, chiudendo il volo beffardo in rete. «Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno riservato, sono il dodicesimo uomo in campo e lo hanno dimostrato anche oggi. Sicuramente lo hanno dimostrato a me dopo l’errore». L’analisi stringata della partita: «C’è rammarico perché potevano essere tre punti ma andiamo avanti tutti insieme».

L’espressione di Caprile dice tutto, nella foto qui sopra glielo si può leggere negli occhi: «L’ho fatta grossa». Può succedere, i compagni lo hanno consolato nei loro racconti del match. Lui si farà perdonare presto. (e.p.)

