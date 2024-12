«Ho ritrovato mia mamma dopo 45 anni»  

Un abbraccio sognato per 45 anni. C’è voluto quasi mezzo secolo perché Veronica Dessì potesse tornare fra quelle braccia che la strinsero un’unica volta, appena nata. L’infermiera peruviana, adottata quando era ancora in fasce da una famiglia di Siamaggiore, ha ritrovato la sua mamma biologica grazie ai social. E subito è volata a Lima. «È stata un’emozione indescrivibile, credo ci sia capitato qualcosa di straordinario» racconta Veronica al telefono dal Perù. Una di quelle seconde possibilità che la vita solo raramente concede.

La storia

Era arrivata in Sardegna il 12 febbraio 1980 insieme al papà Flaviano Lorenzo Dessì, titolare di un negozio di alimentari a Siamaggiore, dove l’aspettava mamma Giuseppina Chergia. «Desideravano un figlio, avevano presentato domanda di adozione internazionale e, dopo una lunghissima trafila burocratica, avevano avuto il benestare» spiega Veronica. Il papà era partito da solo per il Perù pensando di dover adottare un maschietto. «Quel bimbo invece non era più disponibile, così le suore del collegio indicarono Maria Soledad, di appena 15 giorni». Amore a prima vista, il tempo di sbrigare tutte le pratiche e la piccolina arrivò nell’Isola. «Nella mia terra – ripete orgogliosa – io sono sarda, sono cresciuta qui, nel posto più bello del mondo. Sono stata accolta dalla comunità e da due genitori straordinari che mi hanno dato tutto e non mi stancherò mai di ringraziare». E proprio loro hanno giocato un ruolo determinante in questa storia di amori ritrovati. «Hanno conservato tutti i documenti dell’adozione pensando proprio che un giorno avrei potuto cercare i miei veri genitori».

La ricerca

Quel momento però non arrivava mai. «Non mi interessava scoprire nulla – ammette – qui c’era la mia famiglia e avevo tutto per stare bene. Avevo un totale rifiuto, ma forse era soltanto paura». Poi prima la morte del papà, dopo quella della mamma e qualche timida curiosità inizia ad affacciarsi. Ma è soprattutto il marito Luca Cau a insistere per ritrovare le origini e così a febbraio il primo passo. «Abbiamo scritto al Consolato – ricorda – dopo soli due giorni ci hanno risposto dicendo che era molto difficile ritrovare gli atti di 40 anni fa». Ma la coppia non si perde d'animo e inizia la ricerca su Facebook e Tik Tok. «Nel certificato di nascita c’erano i dati anagrafici dei miei genitori biologici e un indirizzo. Siamo partiti da qui, scrivendo nei gruppi social a persone che avevano lo stesso cognome». Dopo una settimana le prime risposte. «Ho saputo che mia mamma era viva ma aveva cambiato casa, ho continuato a cercare e nel giro di due giorni l’ho trovata». La ragazza peruviana, che aveva risposto all’appello social, si è offerta di andare a bussare a casa di mamma Reynalda. «Abbiamo fatto una videochiamata, le ho chiesto se avesse avuto una figlia e lei ha risposto Maria Soledad - racconta emozionatissima Veronica – Era la Domenica delle Palme, da allora non ci siamo più perse».

L’incontro

Mesi di telefonate e messaggi fino al viaggio verso la seconda casa. Dopo 12 ore di volo l’arrivo a Lima insieme al marito. «Sono ancora stordita, la ricerca dei miei genitori biologici era iniziata quasi per gioco e ha avuto un esito insperato». Una girandola di emozioni da togliere il fiato. «Conoscere mia mamma Reynalda, mio fratello Miguel, le nipotine, zii e cugini è stata una grande gioia. Purtroppo mio papà Vincente Enriquez non c’è più – dice – Mamma aveva 21 anni quando sono nata, sapeva che ero in Italia ma non poteva cercarmi». Adesso staranno un mese insieme «abbiamo tanto da raccontarci». In valigia ha portato un po’ di Sardegna. «Dolci, formaggi e bottarga, voglio far conoscere la mia terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA