«Ho rischiato di perdere un braccio» 

Grande spavento (e grande dolore) per Salmo, che sui social ha scritto di essersi ferito a un braccio con un vetro rotto e di aver rischiato grosso. Il cantante gallurese, 39 anni, si è fatto male colpendo una porta a vetri in un appartamento di Roma. Immediata la corsa al pronto soccorso dove è stato sottoposto a un intervento per i punti. «Sto bene – racconta il cantante e produttore su Instagram - ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta a vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito».

Per oggi il rapper olbiese era atteso a Palermo, ai cantieri culturali della Zisa, e per domani aveva in agenda una tappa a Catania. Ma ovviamente dovrà dare forfait: «Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia - scrive - perdonatemi».

RIPRODUZIONE RISERVATA