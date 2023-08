«Ho rischiato di non poter più danzare»  

Un brutto infortunio ha rischiato di tenerlo lontano dal palcoscenico per sempre, l’amore per la danza gli ha dato la forza per guarire e inseguire il suo sogno: dopo il diploma all’accademia della Scala di Milano, Andrea Denei, 19 anni di Capoterra, è pronto a esibirsi in giro per l’Europa. La prossima settimana raggiungerà Mainz (Germania) , per unirsi a una compagnia di danza neoclassica e contemporanea: un traguardo importante dopo la paura di non poter più ballare.

La passione

I balli di gruppo già a 3 anni, quelli di coppia nella danza contemporanea e latino americana a 13, la crescita nella scuola “Insieme per la danza” di Cagliari, poi il grande salto all’accademia della Scala di Milano. Denei, nonostante il ciclo accademico appena terminato e il lavoro in Germania, non si sente affatto arrivato: «Ho solo scritto una pagina della mia vita, grazie alla danza spero di girare l’Europa facendo quello che più di ogni cosa amo fare al mondo: danzare. Quando salgo sul palcoscenico sono veramente me stesso, tutti i problemi svaniscono e mi sento felice. Il mio percorso è stato segnato dai maestri di ballo che mi hanno insegnato tutto quello so: per la danza latino americana fondamentali sono state le lezioni di Luana Fanni, per la contemporanea quelle di Davide Cauli e Alessandro Onidi, per la classica di Anna Rita Porcu».

L’infortunio

Un percorso lungo cinque anni, quello intrapreso dal giovane ballerino di Capoterra, che ha rischiato di interrompersi a causa di una distorsione alla caviglia dopo un salto: «Ho avuto paura di non poter più danzare, il versamento sulla caviglia era stato davvero cospicuo, camminare mi era impossibile. La preoccupazione più grande è stata quella di lasciare la Scala, dove alla fine di ogni anno accademico gli allievi devono superare un esame per poter passare al livello successivo. Mi ero fatto male a maggio, durante l’esibizione per il passaggio di livello: senza le cure dell’ortopedico e dei fisioterapisti di Cagliari non sarei mai stato in grado di farmi trovare pronto per il primo settembre».

In Europa

Non ha modelli di riferimento, pur apprezzando la tecnica di Danil Dmitrievic Simkin, Andrea è dall’intero mondo della danza che trae ispirazione: «È l’amore per questa arte a infondermi coraggio, ma è anche la passione degli altri ballerini ad alimentare la mia dedizione: nella vita voglio ballare, esibirmi in tutta Europa. Se tra pochi giorni mi unirò a una compagnia in Germania, è anche grazie ai sacrifici di chi mi ha sempre sostenuto: i miei genitori».

