«Ho rischiato di morire ma rifarei tutto» 

In campo è uno che non si arrende mai. Corre, pressa, combatte fino al novantesimo. Emmanuel è così: non è solo carattere, è memoria. Perché prima di diventare un attaccante che lotta su ogni pallone, Emmanuel ha dovuto lottare per restare vivo. E quella resistenza se la porta addosso anche dentro un campo di calcio. Emmanuel Aifesehi oggi ha trent’anni, un lavoro stabile come operatore socio sanitario, una famiglia, una maglia da titolare con il Silì calcio e un paese che lo chiama per nome.

La fuga

Dieci anni fa, invece, aveva solo una decisione difficile sulle spalle: lasciare la sua terra e provare a sopravvivere. Non a vivere meglio, semplicemente a vivere. Nasce in Nigeria, in una terra segnata da un conflitto che sembra non finire mai. Poco più che maggiorenne saluta la sua famiglia e parte. Prima ancora di mettersi in viaggio ha già pagato 1.500 dollari per imbarcarsi verso l’Europa, convinto che il mare sarebbe stato l’ostacolo più grande. Si sbagliava; per arrivare a Tripoli impiega cinque mesi. Attraversa la Nigeria e il Niger «su furgoni scassati, ammassato ad altri ragazzi, viaggiando di notte, mangiando poco, bevendo meno».

La paura

Poi la Libia, dove il tempo si ferma. Rimane lì quasi un anno. «È stato il periodo più duro». Viene rapinato dei pochi soldi che aveva e del cellulare, rinchiuso con un amico in una stanza senza sapere se e quando sarebbe uscito. «Riusciamo a scappare passando da un piccolo lucernario. Non avevamo un piano, solo paura». Un uomo li aiuta, offre del cibo, indica una strada. Emmanuel riesce a rintracciare lo scafista e viene portato in un casolare a due piani. «Dentro ci sono quasi duecento persone: i ragazzi al piano inferiore, le donne a quello superiore in attesa del mare buono per partire». Un’attesa sospesa, irreale. Finché un giorno il proprietario irrompe urlando: “bisogna scappare subito”. E fuggono. «Pochi istanti dopo una bomba cancella l’edificio. Se fossimo rimasti lì, non saremmo qui a raccontarlo».

In mare

Il mare non è più clemente della terra. Cento persone su un gommone, il buio, le onde alte. «Ho recitato una preghiera che credevo fosse l’ultima, guardando l’acqua che stava per travolgerci». Poi le luci di una nave genovese, l’avvistamento, il salvataggio da parte di un’imbarcazione svizzera. Dopo due notti, all’orizzonte la costa cagliaritana. «Mi hanno chiesto dove volessi andare. Ho scelto Oristano, seguendo alcuni conoscenti».

La seconda vita

A Cabras comincia la seconda vita. Studia italiano, prende la licenza media, lavora dove capita: nei campi, nelle risaie, in una carrozzeria. Ed è lì che incontra il suo “angelo”, una mediatrice culturale che lo aiuta, lo accompagna, lo ascolta. Con il tempo diventa amore. Il calcio torna a essere un punto fermo: gioca a Cabras, poi a Santa Giusta, quindi ad Arbus, in Eccellenza. Intanto studia ancora, prende la qualifica da operatore socio sanitario.

Lavoro, calcio e famiglia

«Oggi è il mio lavoro. Mi piace prendermi cura delle persone. È il mio modo di restituire quello che ho ricevuto». Nel 2020 nasce Futura, «Come la canzone di Lucio Dalla. Perché lei è il mio futuro». Nel 2022 arriva Samuel, che porta il nome del fratellino che non c’è più. Sei anni fa il trasferimento a Silì. «È casa mia. La famiglia della mia compagna è il dono più grande che potessi ricevere, mi hanno accolto come un figlio». Oggi Emanuel segna gol con la maglia biancoceleste del Silì.

Nel suo cuore convivono due bandiere, senza conflitto. E quando guarda indietro non cerca indulgenza né retorica: «È una storia brutta, ma bella allo stesso tempo. Perché mi ha portato dove sono. Se fossi certo di arrivare alla famiglia di cui oggi faccio parte, rifarei tutto da capo».

