«Ho rifiutato le Regionali, per ora penso solo a Gesturi» 

Gesturi. «I miei concittadini non hanno scelto un 24enne, ma colui che ritenevano fosse più adatto ad amministrare il paese. Il caso ha voluto che avesse 24 anni». Emilio Serra è il sindaco più giovane della Sardegna, compirà 25 anni il 25 ottobre e da cinque mesi siede sulla poltrona più alta del Municipio di Gesturi, paese di Fra Nicola, della Giara e delle tante chiese. Tessera di Fratelli d’Italia dal 2017, quattro anni fa è stato eletto presidente regionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile del partito della premier Giorgia Meloni. Impiegato al Plus di Isili, suona la chitarra, il sax, studia Servizi Giuridici e vive in famiglia con mamma e papà.

Nel suo ufficio manca la foto del presidente Mattarella.

«L’ho ordinata e arriverà, ma appenderò anche quelle di Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. Un pantheon».

In compenso ha la foto di Falcone e Borsellino.

«Dopo gli arresti dell’altro giorno ho scelto di averla, è una presa di distanza da un sistema tornato attuale con l’operazione Monte Nuovo».

Politico di riferimento?

«Guido Crosetto».

Cosa prova a essere il sindaco più giovane in Sardegna?

«È una grande responsabilità».

La trattano da ragazzino?

«Da quando sono sindaco no, ma forse qualche volta è capitato».

Un esempio?

«Durante la campagna elettorale di Cagliari nel 2019, andavo in giro con i volantini, entrò un ex parlamentare di un partito della coalizione e disse “Salutiamo anche il ragazzino delle commissioni”. Non gli strinsi la mano».

Fa fatica a farsi rispettare?

«No, uno il carisma ce l’ha innato. Fa fatica chi non è in grado di assumere certi ruoli».

Si sente un giovane vecchio?

«No, non ho mai rinunciato al divertimento. Però mi rendo conto che per la maggior parte del tempo mi occupo di temi che è più facile condividere con persone più adulte».

Facciamo un test. Profili social?

«Ho Facebook e Instagram. Niente TikTok, non ho tempo per queste cose».

Cantante preferito?

«Zucchero, sin da bambino e, nonostante politicamente non ne sposi i contenuti, i Pinguini tattici nucleari».

Ultimo libro letto?

«Freud, “Psicologia delle masse e analisi dell’io”».

Squadra del cuore?

«Non seguo il calcio, la politica è già abbastanza divisiva».

Viaggi?

«La politica mi ha portato a viaggiare molto e certe regioni d’Italia le ho visitate grazie ai campi del movimento».

Hobby?

«Sono un cacciatore ma quest’anno non ho ancora sparato perché ogni domenica c’è una processione alla quale devo presenziare».

Le Regionali si avvicinano, sarà candidato?

«Ho detto no al mio partito. Voglio dedicarmi a Gesturi».

Sicuro che non si pentirà?

«So che FdI adesso è forte ma sono al servizio della mia comunità. Tra cinque anni vedremo»

Come sono i rapporti con il suo predecessore Ediberto Cocco?

A questo punto Emilio Serra prende tempo, sorride e fa una verifica sul cellulare. Il profilo Whatsapp non è accessibile.

«Non mi ha ancora sbloccato».

Il momento più difficile di questi cinque mesi?

«Quando mi sono scontrato con problemi rimandati da sempre».

Me ne dica uno.

«Sicuramente l’incompiuta del santuario, è in corso una causa milionaria con la ditta vincitrice dell'appalto e il giudice ha fatto una proposta di mediazione. Stiamo valutando».

Cosa differenzia lei da un sindaco anziano?

«La prospettiva: io penso a come sarà Gesturi tra 50 anni».

Come sarà?

«Prossima alla fine per lo spopolamento. Perdiamo circa 10-15 abitanti all’anno».

Cosa si può fare per evitarlo?

«Come Comune dobbiamo investire sullo sviluppo del territorio che per anni è stato trascurato. Valorizzare le risorse e puntare sulla formazione dei giovani. La Regione dovrebbe fare tanto per i servizi».

Politiche per il paese?

«C’è la necessità di creare luoghi di aggregazione, occasioni di incontro e mettere a confronto le generazioni: i giovani possono insegnare alcune cose agli anziani e viceversa».

È più impegnato a fare il sindaco o il presidente di Gioventù nazionale?

«Il sindaco, è un’attività totalizzante».

Ha conosciuto Giorgia Meloni?

«L’ho incontrata diverse volte quando eravamo ancora un piccolo partito».

Qualcosa è cambiato.

«Fratelli d’Italia ha investito sui giovani, basta pensare a Gianni Lampis che è stato il più giovane assessore regionale. Al suo posto c’è Marco Porcu che ha la stessa età».

Lei cosa farà da grande?

«Vorrei dire che sono già grande, ma ho un cammino molto lungo da fare. Questo è solo l’inizio».

