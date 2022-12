«Ho raccontato la storia della mia città  in 40 Paesi del mondo» 

È stato ambasciatore della sua città per oltre quarant’anni, nel mondo. Ma al rientro, nel 2007, l’ha trovata spenta: «Non certo la città che avevo lasciato. La mia Iglesias era quella delle miniere in attività, un città vivace, piena di gente, di respiro internazionale e nazionale, popolata di veneti, bergamaschi, piemontesi. Sono sincero, quando sono rientrato l’ho trovata un po’ morta, per carità, nessun accento campanilistico, ma ho avuto l’impressione che ci si sia fatti superare da Carbonia».

La storia

Paolo Peddis, ingegnere minerario, tra i migliori preparatori di manager nel pianeta tra gli anni Sessanta e Ottanta, dal 2007 ha deciso di prendere casa nella sua città d’origine. Un buen retiro dopo oltre quarant’anni di vita trascorsi da una parte all’altra del mondo, in pratica tutti per conto dell’Iri. «Ho regalato tanti libri sulla mia città, cercando di farla apprezzare ovunque». L’Istituto per la ricostruzione industriale, fondato nel 1933, che ha accompagnato il viaggio industriale del Paese nella modernità attraverso l’intervento pubblico nell’economia dell’Italiana, ha rappresentato la sua missione. Ci è arrivato con un percorso da campione. Del resto sportivo lo era stato sin da giovane, quando militava nella società calcistica Monteponi, nel ruolo di portiere. Impediva agli avversari di andare a segno mentre lui al traguardo ci arrivò per primo quando con la maglia dell’Amsicora insieme ai compagni di squadra stabilì il record della staffetta 4 per 400. «Accadeva settant’anni fa – racconta nel suo luminoso soggiorno adornato da centinaia di reperti della sua vita - Poi gli studi e le porte del mondo che a un certo punto si aprono» . A metà del 2023 taglierà il nastro dei novanta, disturbato dalla vista notevolmente calata e da una gonartrosi che gli impedisce di stare al volante del suo “maggiolino” Volkswagen del 1952 e del quale è straordinariamente orgoglioso (per i 40 anni dell’auto organizzò una festa a Roma con 200 presenti), come faceva sino a un anno fa.

I viaggi

Nascita e adolescenza nel centro storico, a due passi dall’ufficio postale, poi a 15 anni il trasferimento a Cagliari, tre anni all’Albergo Moderno (negli anni scorsi Casa dello studente di via Roma). La direzione della miniera di Sardara e i tre anni successivi a Torino per un corso che gli avrebbe dato la specializzazione in gestione d’impresa. Il resto, 43 anni, tutti a Roma. Ovvero, la Capitale come base del suo lavoro senza frontiere. «Sono stato in 40 Paesi del mondo» . Il viaggio, per una segnalazione casuale, inizia nel 1964 nella scuola di formazione dirigenti dell’Iri. Docente per tre anni, poi il passaggio nell’ex Congo belga, allora Zaire. Diventa subito coordinatore delle Aree di produzione e gestione e nell’81 gli affidano la Direzione estero, prima responsabile per l’Africa (una delle cinque macro aree di pertinenza Iri), poi l’Europa occidentale. «Nei Paesi comunisti ci sono andato, ma solo dopo la pensione» . Nell’80 arriva alla testa dell’Iri Romano Prodi, di cui Paolo Peddis diventa presto amico perché il professore ha grande stima dell’ingegnere iglesiente, che racconta l’aneddoto. «Tra le altre, curai una sua missione in Africa, per quel weekend, venne con la moglie, gli organizzai una visita a Capo di Buona speranza, al rientro mi disse: da oggi ci diamo del tu». Amicizia confermata la corsa estate quando Prodi è stato a Iglesias per il suo ultimo libro: « Ci siamo salutati, mi ha lasciato un suo recapito, ma l’ho smarrito. Mi piacerebbe poterlo contattare per ringraziarlo ancora», è il desiderio dell’ingegnere.