«Ho proprio dei bravi ragazzi» 

Alla fine Claudio Ranieri può sorridere. La Serie A ritrovata non lo ha tradito e soprattutto non lo ha tradito il suo Cagliari. Una gara da combattimento e le scelte che hanno sorpreso tutti, soprattutto Juric e il Torino, che si è trovato a sbattere su un muro insuperabile. «Lo avevo detto alla vigilia, noi sappiamo come giocano loro, loro non sanno come giocheremo noi». Missione compiuta in una giornata speciale. Emozioni forti, per il ritorno in A, certo, ma anche per il ricordo di Carlo Mazzone.

Come un padre

Un minuto di silenzio, profondissimo e rispettoso, per un allenatore che è stato amato da tutti, anche dagli avversari. Un minuto infinito per Ranieri, che a Mazzone era legato da un filo che va da cuore a cuore. Non dimentica, Sir Claudio: «Fu lui a farmi capitano a Catanzaro, quando giocavo. E quando già avevo allenato in Spagna e in Inghilterra, fu lui a dirmi che non potevo definirmi un allenatore senza aver prima salito i gradini dell’Olimpico da tecnico della Roma. Faceva il burbero, ma aveva un cuore d’oro». Per molti di Mazzone Ranieri è il degno erede: «Ma io non posso sentirmi alla sua altezza. È stato un padre per tutti quanti, io spero di essere un fratello maggiore per i miei giocatori».

Bravi ragazzi

Dalle emozioni nel ricordo di Mazzone a quelle della partita. Una partita studiata nei minimi particolari. E Ranieri applaude i suoi ragazzi: «Ragazzi in gamba, abbiamo una buona miscela tra giocatori esperti e giovani». È contento, il tecnico di Testaccio: «Abbiamo giocato con personalità. Forse avremmo potuto essere più pungenti davanti, ma giocare con questo caldo era davvero complicato. Sudavo io stando fermo, figurarsi chi correva in campo». Spiega le trappole piazzate a Juric, un Cagliari che ha giocato uomo contro uomo: «Ho la fortuna di avere giocatori che mi permettono di cambiare sistema di gioco durante la partita». Spiega: «Dovevamo restare compatti per non far giocare il Torino come preferisce. Davanti si sono sacrificati e li ringrazio. Sono stati molto determinati, l'idea era quella di non permettere la costruzione lucida da parte dei difensori. Ho preferito metterci a specchio e pressare alto, per non far arrivare palloni puliti agli attaccanti». Missione compiuta: «Portiamo via un punto che è importante per noi, al debutto in casa di una squadra, il Torino, che vuole arrivare in Europa. Ai ragazzi avevo detto di pensare solo a giocare e divertirsi. E loro hanno lottato come leoni. Ma da domani dobbiamo già pensare all’Inter».

Tutti promossi

C'è spazio anche per parlare dei singoli, partendo da Oristanio: «Un ragazzo che mi permette diverse soluzioni. Può fare l'esterno a destra o a sinistra, la punta centrale, il trequartista. Quando starà bene riuscirà a fare anche meglio». Applausi anche per la coppia di mediani Makoumbou e Sulemana: «Hanno fatto una grandissima partita a centrocampo, reggendo lo scontro con Ricci e Ilic, dei signori avversari».

Il mercato

L’allenatore dei rossoblù preferisce glissare quando si parla di mercato e dell'attesa dei due difensori e della punta. «Andiamo avanti così, rispettiamo quelli che hanno giocato a Torino e hanno fatto una grande partita». Il tecnico, però, ammette l'interesse per Petagna: «È un giocatore che abbiamo seguito molto. Vediamo se viene lui o un altro».

