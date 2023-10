«Ho preso le distanze da Lai» 

«Appena ho ricevuto la missiva, ho risposto ricordando di aver preso le distanze pubblicamente perché sono contrario ad ogni forma di violenza. L’assessore Libero Lai ha avuto una reazione eccessiva, ma ha anche chiesto scusa». Parole del sindaco Carlo Tomasi, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera dal prefetto in merito alla vicenda delle minacce sui social da parte di un esponente della Giunta. L’intervento del rappresentante del Governo era stato sollecitato dai due consiglieri capigruppo (Nicola Garau per la minoranza e Stefano Altea per il gruppo misto).

La lettera

Gli amministratori comunali si sono rivolti anche al questore e all’Anci rimarcando «la singolarità e la gravità di quanto accaduto poiché l’azione di vendetta personale viene promossa da un rappresentante istituzionale verso un suo rappresentato. Il sindaco Carlo Tomasi ha avuto una posizione di indifferenza manifestata nell’incontro dei capigruppo e per questo ci siamo rivolti agli organi superiori». L’assessore Libero Lai era andato su tutte le furie per un fotomontaggio considerato da lui un attacco alla sua attività di amministratore e alla sua vita privata. L’amministratore, in un post (poi modificato) ha scritto: «Se potessi vedere il tuo volto, sarebbe un bel divertimento per me e per i miei amici. Non stuzzicate un papà!! Capace di dare la vita per mettervi fuoco!».

Intervento dell’Anci

Sulla vicenda interviene anche Alberto Urpi, presidente dell’Anci Sardegna: «Gli amministratori devono sempre dare il buon esempio come buoni padri di famiglia anche se talvolta non è facile mantenere la calma. I termini usati dall’assessore Libero Lai erano molto forti e non andavano detti da un amministratore. L’esponente della giunta di San Gavino si è sentito toccato più come privato cittadino che come amministratore, ma mi pare che poi si sia scusato». Il fatto resta gravissimo per l’ex sindaco Stefano Musanti, ora consigliere di minoranza: «Si è trattato di un atto minaccioso di violenza contro le persone, come si fa nei territori in cui ci si fa giustizia da soli. Aspettiamo che il Governo, attraverso il suo rappresentante sul territorio (il prefetto) e la magistratura facciano la loro parte. Quest’episodio chiama in causa l’Anci, Sardegna, sempre presente in difesa degli amministratori locali quando minacciati, nell’insolito ruolo a difesa dei cittadini minacciati da un assessore locale, e in difesa delle Istituzioni minacciate da amministratori che non possono ricoprire quella carica».

