«Ho portato un pezzo di Sardegna a Barcellona» 

A poche centinaia di metri dalla Sagrada Familia, in pieno centro a Barcellona, Fabio Tuveri, 42enne di Pabillonis, ha vinto la sua scommessa aprendo Su Talleri, un locale dove la cucina si basa su prodotti isolani che lui fa arrivare dalla Sardegna. «Aprire questo bar ristorante – che è apprezzato e frequentato non solo dai locali ma anche da tanti turisti – non è stato semplice», racconta Fabio, che dopo cinque anni alle Professionali di Guspini, ha deciso di mettere il diploma di meccanico nel cassetto e ha dato ascolto alla sue passioni: prima le esperienze estive in Trentino, quando ancora era studente, poi la decisione di trasferirsi all’estero appena maggiorenne. «Non è stato facile – continua – già quando frequentavo le scuole, durante le vacanze estive, ho lavorato nel settore della ristorazione, poi quando sono arrivato a Barcellona, per risparmiare, vivevo in ostello. Con tanti sacrifici sono riuscito ad aprire un locale tutto mio, utilizzando solamente i miei risparmi». Una scelta che non è stata casuale: fin da piccolo, Fabio è sempre stato appassionato di cucina.

I ritmi nel locale in calle de la Industria sono frenetici e Fabio si occupa sia della cucina che della sala. «Alcuni giorni riesco a pranzare alle 6 di sera e cenare alle 3 del mattino», confessa. Impossibile fare tutto da solo, ad aiutarlo nel locale c’è una cameriera: «Questi ritmi non rendono appetibile il lavoro e la ricerca di collaboratori è difficile, anche se l’impressione è quella che non ci sia tanta voglia di fare sacrifici».

Nonostante ciò, il locale è un punto di riferimento della zona per le specialità isolane: «L’offerta culinaria si basa su specialità che richiedono ingredienti tipici e spesso particolari elaborazioni – spiega Tuveri –. Le pietanze sono preparate al momento e spesso anche davanti ai clienti». Su Talleri non è solo un richiamo alla Sardegna attraverso la cucina: nel locale sono presenti tanti elementi caratteristici, tra cui un grande murale e disegni stilizzati della tradizione sarda come la pavoncella realizzata dalla compaesana Saida Melis.

