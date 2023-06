«Ho pianto perché per me Cagliari è speciale» 

Una cavalcata emozionante ed estenuante, sei mesi vissuti tra la voglia di regalare un sogno al “suo” Cagliari e la paura di fallire, macchiando quel ricordo di una storia che, in oltre 30 anni, si è trasformata in leggenda, la leggenda di Claudio Ranieri. Centrata la Serie A, il tecnico cerca riposo in uno dei suoi luoghi dell'anima, Londra. Ma se l'Università di Cambridge chiama, sir Claudio non può non rispondere. Soprattutto se la chiamata arriva da chi a Cambridge ci è arrivato partendo dalla Sardegna, più esattamente da Iglesias, Chiara Cappai, manager dell'istituto londinese.

Ranieri in cattedra

Ranieri è stato invitato a parlare alla Cambridge Union Society, società fondata nel 1815 che mette al centro del suo statuto il diritto di difendere la libertà di parola, dallo stesso palco in cui gli studenti avevano ascoltato, in passato, personalità come Robert De Niro e Ronald Reagan. Una lezione tra sogni, calcio e capacità manageriali. E si parla del Cagliari, di una promozione accompagnata da quelle lacrime che hanno fatto il giro del mondo. Lacrime che Ranieri non aveva versato in altre avventure, come quando col Leicester trionfò nella Premier inglese. «Perché Cagliari per me è speciale».

C'era una volta

Non sono mancate le domande degli studenti, che hanno voluto sapere, tra le altre cose, il segreto del suo successo come allenatore, le cause del fallimento al Watford («un'esperienza strana, giocavamo bene, ma non riuscivamo a vincere») e la storia dei quattro anni al Chelsea, che prepararono il terreno ai successi di Mourinho, ex rivale e ora grande amico. E poi il Cagliari, il suo Cagliari. E quelle lacrime. Perché la vittoria di Bari ha regalato tanta commozione a un allenatore di 71 anni che di successi ne ha centrati tanti? E Ranieri lo ha spiegato partendo da lontano, proprio da quando, giovane e quasi sconosciuto, arrivò in Sardegna, nell'estate del 1988. «Provate a immaginare. Voi siete qui all'Università, con milioni di sogni. Io sono stato un calciatore normale, non un campione, poi ho iniziato ad allenare, ma non sapevo se potessi essere in grado di farlo. Perché una cosa è giocare e un'altra allenare». Per Ranieri essere un allenatore è «avere un'idea e spiegarla ai giocatori, parlare con i media e i presidenti. Quando ho iniziato andai a Cagliari, una squadra che si trovava in Serie C, ma in cui aveva giocato Gigi Riva, uno dei giocatori italiani più famosi al mondo. Tanti amici provarono a convincermi a non andare, dicendo che non fossi pronto. Ma io dovevo provare per capire. Siamo partiti dalla C, siamo stati promossi in B e poi in A, dove, a fine andata, avevamo solo 9 punti. In tanti pensavano fossimo già retrocessi, ma io non mi sono mai rassegnato, incitavo i ragazzi a crederci. E ci siamo salvati con una giornata d'anticipo».

Il ritorno

Da lì Ranieri è diventato grande. «Nei momenti di difficoltà, ho trovato forza e coraggio ripensando proprio a quegli anni in rossoblù. E quando il Cagliari era in difficoltà e mi ha chiamato, ho avuto dubbi. «E se le cose andassero male? Cosa accadrebbe? Perché rischiare la carriera tornando a Cagliari?» Poi ho letto l'intervista a Riva, che diceva “Claudio è uno di noi”. Ho capito che il mio egoismo non poteva fermarmi». Il nuovo abbraccio, 33 anni dopo, e la paura: « La gente si aspettava un miracolo da me, ma non puoi sapere in anticipo come andrà. Quando abbiamo vinto a Bari questa paura è scomparsa, per questo ho pianto ». Prima di commuoversi ancora, un ragazzo peruviano gli chiede di Lapadula, Ranieri risponde d'istinto: «Gianluca ha segnato 21 reti in campionato e altre 4 nei playoff. Ma soprattutto è un ragazzo eccezionale e gli voglio un gran bene. Thank you, guys». Mr Ranieri ha finito così la lezione. E ora le vacanze possono davvero iniziare.

