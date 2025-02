«Ho perso tutto, mi risolleverò ancora» 

All’incendio è sopravvissuto lui e poco altro, giusto i ricordi, e il sorriso come viatico per affrontare ancora una volta il domani. Aristide Loddo, noto Ninni, 85 anni, c’è ancora. Sopravvissuto all’inferno del fuoco che ha distrutto la sua casa, la notte del 4 febbraio; sopravvissuto all’acqua, durante l’inondazione del 1999 che aveva sommerso casa e causato il fallimento del suo stabilimento di mobili. Sopravvissuto a due incidenti stradali : investito da un furgone in retromarcia in via Tuveri nel 2021 e l’altro, gravissimo, ad agosto dello scorso anno ; sopravvissuto ai lutti, all’intraprendenza spericolata, ai disastri finanziari, ai problemi con la giustizia, alla passione per le donne e per una vita di lussi esagerati.

La storia

«Ho ricominciato tantissime volte. Troppe. Da ragazzino acquistavo il ferro vecchio e realizzavo cancelli, così ho iniziato. Piacevo alla gente, mi piaceva rendermi utile e mi prestavo, per questo mi hanno voluto alla Sanac (Società Anonima Nazionale Argille e Caolini), da quel momento ho volato: avevo un gruppo di operai miei, facevamo la manutenzione degli impianti in un anno e mezzo sono passato dalla Lambretta all’ Abarth 1000, acquistai anche la Jaguar di Tina Turner. A 23 anni possedevo il Riva, più che un motoscafo, una leggenda. Mi occupavo della mia azienda da Capri, mi sentivo al centro del mondo. Come ho fatto? Sono un seduttore» sorride e ha occhi che splendono «la vita à una festa e a me le feste piacevano in maniera esagerata. Avevo il più bel club di Cagliari: il Lord in via Einaudi. Ho gestito il Lido, ristoranti a Palau, arrivavano Agnelli, Riva, Zignoli e Nenè . Bella gente e bellissime donne. Vacanze in Costa Azzurra, Saint Moritz, Cortina, Cervinia, Salsomaggiore. La vita va vissuta e i soldi spesi, tutti, gioco d’azzardo mai, io giocavo con la testa. La mia unica droga erano le donne. L’unico litigio con il mio amico d’infanzia Luigi Lombardini proprio a causa di una donna che lo aveva lasciato per me. Ho avuto undici figli, sei con Adele intelligente e colta è morta a 36 anni, quattro con Luisa e uno con Tina. Le donne dicevano che ero un bel brutto».

Cadute precipizi baratri e rinascite, il futuro da inventare e la vita come conquista. Oggi a Ninni Loddo sono rimasti pochi abiti intrisi di fuliggine e vecchi articoli di giornale conservati come cimeli. Bruciacchiate anche le cartelle cliniche dove il fuoco non ha cancellato diagnosi infauste. «Dopo l’ultimo incidente dicevano che non avrei camminato mai più», sorride muovendosi con eleganza e guarda il suo mondo andato in cenere. «Sa qual è la cosa più preziosa che possediamo? La capacità di dare senza che sia chiesto. Sono sempre stato generoso con le persone, avevo anche assunto Marcello Scomazzon dopo lo scandalo dei soldi spariti alla Regione che lo aveva rovinato. Da bambino a casa rubavo alimenti che consegnavo a Fra Nicola. Che cosa cambierei? Nulla. Come si fa a cambiare le belle cose? Non ho più nulla, ho perso tutto ma sono ricco perché la povertà è una propensione che non mi appartiene. Non ho bisogno di nulla, neanche adesso, dopo questo incendio. Solo di riderci su».