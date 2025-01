«Ho perso due falangi nello scoppio del petardo, ma ora sto meglio» 

«Quanta gente ti vuole bene», dice, con un sorriso, una delle infermiere del reparto di Chirurgia della mano dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sono le 13 in punto, orario delle visite, la corsia viene “invasa” da parenti e amici di Gabriel Piras, il ventunenne di Decimomannu ferito dall’esplosione di un petardo lanciato prima della partita di calcio tra Decimo 07 e Calcio Capoterra. Un’esplosione che gli ha causato l’amputazione dell’apice del pollice e dell’indice della mano sinistra. «Quanta gente ti vuole bene», ripete l’infermeria. «Ma», prosegue con estrema delicatezza, «in questa stanza siete davvero troppi».

Le reazioni

Lui abbandona lo smartphone con il quale sta, evidentemente, rispondendo ai tanti messaggi che gli arrivano su WhatsApp. Escono la madre e i due nonni che lasciano il posto ai nuovi arrivati che vogliono abbracciare l’amico. «Però», dice uno di loro, «Gabriel non ha proprio voglia di parlare». Il ventunenne conferma. «Non me la sento». Ma, se non altro, lancia un messaggio positivo: «Sto bene», afferma. Fine delle trasmissioni. Comprensibile che abbia voglia di parlare soltanto con chi gli è vicino. «Non ha», aggiunge la madre, «neanche voglia di ripensare, di ricordare quello che è successo allo stadio». La donna è combattuta: da un lato, forse, non si è ancora ripresa per lo spavento che ha provato domenica pomeriggio; dall’altro, può tirare un sospiro di sollievo. «Alla fine», si lascia sfuggire, «nella disgrazia è andata bene».

La situazione

Ha tutte le ragioni per sorridere: poteva andare molto peggio. Lo testimoniano le condizioni di questo ragazzone: a parte la mano sinistra fasciata, sul volto e sul braccio destro sono ancora ben visibili i segni lasciati da quella esplosione. Sarebbe potuto andare peggio, molto peggio. «Certamente», si lascia sfuggire la nonna in campidanese stretto, «quel petardo era guasto». Lei, ora, può sorridere. «Ma il giorno prima, gli avevo detto di non farli esplodere». Parla con un tono carico d’affetto, non certo con l’aria di chi vuole rimproverare il nipote, come se il suo “piccolo Gabriel” avesse combinato solo una marachella.

I medici

Che avrebbe potuto pagare a prezzo altissimo. Invece, se la cava, tutto sommato, a buon mercato. Portato immediatamente nel reparto di Chirurgia della mano, Piras è stato sottoposto a un intervento chirurgico: lo staff medico gli ha amputato l’ultima falange del pollice e dell’indice della mano sinistra. Operazione riuscita perfettamente: il ventunenne è stato portato nella sua stanza del reparto al primo piano dell’ospedale dove ha trascorso una notte, tutto sommato, serena. Poche preoccupazioni sullo stato di salute: il ragazzo è stato trattenuto all’ospedale soltanto in via precauzionale. I medici, in particolare, vogliono tenerlo per qualche ora in più sotto osservazione per verificare la risposta dei tessuti molli all’intervento chirurgico. Ma, già nelle prossime ore, Piras potrebbe essere dimesso dall’ospedale e, dunque, tornare a casa.

