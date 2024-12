«Ho pensato all’eutanasia, ma in Usa ho una speranza» 

«Non ricordo cosa significhi vivere senza dolore». Sono parole che pesano come un macigno quelle di Silvia Lecca, 47 anni, cagliaritana, ora residente in Toscana, la cui vita è stata stravolta da una caduta avvenuta quando era appena ventiquattrenne. Quello che sembrava un incidente banale durante una sessione di addestramento con i cani si è trasformato in una condanna a vita: una lesione ai nervi occipitali, conosciuti come sindrome di Arnold, ha scatenato una forma grave e cronica di nevralgia, un dolore incessante che Silvia descrive come «strappare i capelli, urlare».

Da allora, la sua vita è diventata un’odissea: 24 anni di sofferenze, 22 interventi chirurgici, migliaia di chilometri percorsi tra vari ospedali italiani, un’interminabile ricerca di una soluzione che pareva irraggiungibile. «Ci sono voluti 13 anni solo per ottenere una diagnosi», racconta la donna. «Le lesioni erano sette, un caso gravissimo. Ma i trattamenti in Italia non sono mai riusciti a migliorare la mia condizione».

La nevralgia di Arnold non dà tregua: il dolore è costante, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I farmaci, ormai inefficaci, hanno causato gravi danni collaterali ad altri organi. «Ogni giorno devo affrontare una scelta impossibile: convivere con un dolore insopportabile o assumere medicinali che stanno distruggendo il mio corpo» spiega Silvia, che ha anche pensato a un viaggio in Svizzera per l’eutanasia.

Oggi, però, una luce in fondo al tunnel sembra brillare: a Denver, negli Stati Uniti, c’è un chirurgo specializzato che le ha offerto una possibilità concreta di liberarsi dal dolore: un intervento che non elimina le lesioni, ma “spegne” il dolore grazie a un dispositivo neurostimolatore. «La prospettiva di non provare più dolore è qualcosa che nemmeno riesco a immaginare», confessa Silvia. Ma c’è un ostacolo: il costo dell’intervento e delle spese correlate è elevatissimo. Tra operazione, viaggio e degenza, la cifra necessaria ammonta a circa 42 mila euro. Silvia ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere il necessario entro l’11 febbraio 2025, data fissata per l’intervento. «Questa è la mia ultima possibilità», dice Silvia. «Ho sopportato tanto, ma non posso farcela senza l’aiuto degli altri».

