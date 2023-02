«Ho paura di essere ucciso come mia sorella» 

REGGIO EMILIA. Fra pochi giorni sarà maggiorenne, ma sta ancora in una comunità protetta e non sarà facile per lui riprendersi dai traumi che lo hanno accompagnato. Teme per la propria vita il fratello di Saman Abbas, figura cruciale nella ricostruzione della Procura di Reggio Emilia che nel giugno 2021 chiese e ottenne di sentirlo in incidente probatorio e adesso, anche grazie alle sue parole, ha portato a processo cinque familiari, tra cui i due genitori, per l'omicidio della 18enne pachistana che non accettava di sposarsi con nozze combinate.

Il 17enne non è presente al dibattimento davanti alla Corte di assise. Le difese degli imputati vorrebbero risentirlo perché non lo ritengono credibile e hanno sottolineato che, dopo le sue dichiarazioni accusatorie, sono successe cose importanti, come il ritrovamento del cadavere.

Ma l'avvocato Valeria Miari, che lo assiste come parte civile, si è opposta e ha ricordato ai giudici la necessità di tutelarlo: «Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella», ha detto in aula. «Ha avuto forti pressioni da persone vicine al nucleo familiare, ha subito un trauma».

