«Ho ondeggiato come la mia casa e siamo scappati» 

Bangkok. Prima una vibrazione: «Ho pensato che la causa fosse la metropolitana che passava sotto casa». Poi la botta. «Ha iniziato a girarmi tutto intorno, ho sentito i quadri staccarsi dalle pareti e cadere. Sono scappato in strada così com’ero, mezzo nudo. Una sensazione che non vorrei mai rivivere». Ci sono paura e adrenalina a condire il racconto di Francesco Lenza, quarantaseienne cagliaritano, cresciuto a Pirri e da qualche anno residente a Bangkok. Lenza, dopo aver girato il mondo con diversi lavori, oggi vive con la compagna thailandese nella capitale del Paese del sud est asiatico: ha vissuto in prima persona i momenti drammatici del violento terremoto che ha colpito la Birmania, con la scossa che ha fatto sentire i suoi pesanti effetti anche in Thailandia, dove ha provocato il crollo di un grattacielo in costruzione.

Al momento del sisma «ero in bagno, sotto la doccia», racconta. Fuori dalla porta si sentiva solo il rumore dei quadri che cadevano a terra e delle pareti che scricchiolavano. «Ho iniziato a ondeggiare insieme alla casa», ha aggiunto. Nonostante il momento di forte criticità, non c’è stato il tempo per organizzare la fuga, così ha prevalso l’istinto. «Io e la mia ragazza siamo scappati, ci siamo precipitati giù dalle scale e abbiamo capito che si trattava di un terremoto». Fuori dalla palazzina, lo scenario era surreale: «Per strada c’erano tantissime persone fuggite dalle loro case. Per me, che sono sardo, è stata una situazione nuova, non avevo mai vissuto una cosa del genere».

Dopo lo shock, le rassicurazioni: «Le autorità ci hanno detto di stare attenti per almeno 56 ore. Dopo la paura sembra tutto tranquillo, ma è stata una situazione di panico puro, per la quale non si è mai preparati». «So che ci sono delle vittime, noi stiamo bene. È un’esperienza che non voglio rivivere», conclude Lenza.

