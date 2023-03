«Ho occupato casa perché disperata e ora non ho nulla» 

«Ho due figli e devo accudire mia madre, alle prese con diversi e gravi problemi di salute. Nella casa dove vivevo, in via Cornalias, c’era la muffa e la nostra salute era in pericolo. Quella di mia madre, un’abitazione comunale, è appena di quaranta metri quadri: non ci stiamo tutti. Così quando ho saputo che l’appartamento di via Pertusola era vuoto da tempo, l’ho occupato. Gli agenti della Polizia Locale ora ci hanno mandati via, murando l’ingresso della casa con dentro tutte le nostre cose, anche l’abbigliamento dei miei figli. Insomma sono disperata». È un fiume in piena la quarantenne denunciata, dalla Municipale, due mesi fa per aver occupato abusivamente un appartamento di proprietà di Area al terzo piano di via Pertusola.

L’azione

Su quanto accaduto il 27 gennaio, la donna racconta la sua versione. «Ho occupato quella casa il 26 ottobre. Era disastrata e veniva anche usata da tossici per farsi di eroina. Non ci viveva più nessuno da due anni. Quando ho saputo che l’assegnatario, un signore anziano, era morto e che l’alloggio era ritornato nella disponibilità di Area, ho deciso di agire. Non potevo più vivere in via Cornalias, in affitto, in condizioni disumane». Ha così occupato quell’abitazione: «Ho contattato i familiari dell’anziano per sapere se volessero riprendere le cose all’interno della casa. Poi ho iniziato a sistemarla». Nessuna ristrutturazione. «Ho sistemato una pavimentazione e portato dei mobili», spiega ancora.

Le chiavi

A gennaio, l’intervento della Polizia Locale. «Ho accompagnato i bambini a scuola. Sono ritornata a casa e c’erano due agenti davanti al portoncino. Mi hanno chiesto le chiavi. Io ho detto di no. Ma alla fine ho ceduto», racconta la quarantenne. «Temevo conseguenze peggiori. Da quel momento non ho potuto più rimettere piede in quell’appartamento, nemmeno per recuperare tutte le nostre cose: mobili e abbigliamento, soprattutto dei miei figli. Ho pagato acqua e bollette elettriche, regolarmente. Sono così tornata nella casa di via Cornalias. Il proprietario non vuole fare alcun intervento per eliminare le condizioni di pericolo per la salute. Non ho pagato più gli affitti e sono sotto sfratto».