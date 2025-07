«Ho mandato gli audio solo a Corona» 

Roma. «Non sono l’autore dei messaggi inviati a Raoul Bova» e «Fabrizio Corona è l’unica persona a cui ho inoltrato le chat e gli audio in questione». Il pr Federico Monzino, attraverso i suoi legali, si difende dai sospetti che lo vedono al centro degli ipotizzati ricatti all’attore sulla diffusione delle sue chat. Ma dagli ultimi sviluppi investigativi sarebbero emersi elementi a suo sfavore: la polizia postale ha già inviato un’informativa alla Procura di Roma in cui ipotizza il reato di tentata estorsione da parte del 29enne milanese.

La influencer

Nei giorni scorsi Monzino - che ha invece specificato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e dunque di non essere formalmente indagato - era stato ascoltato come persona informata dei fatti e il suo telefonino è stato sequestrato. Sequestrato anche quello della 23enne modella Martina Ceretti, a cui Bova aveva mandato gli audio dai contenuti intimi. La influencer ha ammesso di aver inoltrato quei file al suo amico Monzino ma ha anche specificato agli investigatori di aver agito senza secondi fini e in buona fede. Al vaglio degli investigatori c’è però anche la sua posizione e quella di Fabrizio Corona, nei confronti dei quali al momento non risultano comunque denunce. Nei giorni scorsi la Procura aveva aperto un’inchiesta senza indagati, ipotizzando il reato di tentata estorsione. Ma con il passare dei giorni aumenta la probabilità che si aggiungano nuove ipotesi di reato, dalla ricettazione alla violazione della privacy.

Il ricatto

Sono tante le incongruenze che emergono. Monzino sostiene di aver condiviso con Ceretti, almeno in un primo momento, la decisione di cedere gli audio a Corona affinché «Martina potesse diventare famosa». Gli investigatori, che hanno già ascoltato il fotografo-agente e creatore del sito Falsissimo (attraverso il quale son state divulgate le chat), tenteranno di capire come Corona abbia acquisito quei file e se chi le ha cedute in quel momento era consapevole delle proprie azioni. Al momento però l’ipotesi di reato più grave resta quella di tentata estorsione. Ad inizio luglio erano giunti a Bova i messaggi ricattatori che lo informavano dell’esistenza dei file, che solo in seguito sarebbero stati inoltrati a Corona per essere poi diffusi sui suoi canali il 21 luglio scorso. Resta poi da capire a chi appartenga il numero spagnolo da cui sarebbero arrivati i messaggi di ricatto all’attore, che intanto aveva sporto denuncia.

