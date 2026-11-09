«Ho l’obbligo di provare nuovi giovani per l’Italia» 

L’Italia si rimette in moto per le sfide decisive di Nations League giovedì a Milano contro la Francia e domenica a Bruxelles con il Belgio. Ma c’è anche molto altro che bolle nel pentolone di Roberto Mancini che, poco aiutato dalle indicazioni di questa prima parte del campionato, sta cercando da più parti giovani di belle speranze che possano contribuire a rilanciare la Nazionale dopo la terza esclusione di fila dai Mondiali. «Non mi pare che dopo Zenica si cambiato qualcosa», l’amara riflessione del ct nella conferenza di Coverciano che ha aperto le attività degli Azzurri. «In campo i giovani continuano a essere pochi, qualcuno li fa giocare, altri no. Noi abbiamo l’obbligo di cercarli e conoscerli da vicino sperando possano poi essere bravi e utili alla Nazionale».

Di qui la chiamata per questo ultimo raduno dell’anno di diversi millennial (con un’età media di 24 anni e 173 giorni è la Nazionale più giovane della gestione Mancini), alcuni per la prima volta, come il classe 2008 Matteo Palma che resterà aggregato così come il 2027 Mattia Liberali e il milanista Cisse (2006), mentre Riccardo Cassano («Potrà essere il regista che ci manca») e Simone Lontani, altro 18enne, torneranno nei prossimi giorni nelle rispettive Under.

Il “cagliaritano”

Mancini spera di accogliere al più presto anche Nicolò Tresoldi, 22 anni, l’attaccante del Club Brugge nato a Cagliari ma con passaporto tedesco perché trasferitosi lì con la famiglia quando era 13enne. Il mese scorso è stato autore di una tripletta in Champions League contro l’Inter, in stagione è già a 14 gol con il suo club in tutte le competizioni e ha detto di voler prima di tutto giocare gli Europei Under 21 di giugno con la Germania, prima di prendere una decisione definitiva sulla nazionale maggiore.

«Ci ho parlato e l’ha fatto anche Ranieri», il commento di Mancini, «lui deve sentire di voler giocare per l’Italia ma essendo nato qui e avendo il padre che ha vinto l’Europeo con l’Under 21 credo possano esserci delle possibilità. Starà a lui scegliere, spero che faccia la scelta giusta, sa che per noi può essere importante».

La risposta

A far discutere sono anche alcune esclusioni, come quella di Giacomo Calò del Frosinone, che il suo allenatore Massimiliano Alvini ieri a Radio Rai ha paragonato a Jorginho. «È uno dei tanti giocatori che sta facendo bene», la replica di Mancini. «Il Frosinone ne ha almeno 3-4 bravi, ma in questa fase di lavoro non posso convocare calciatori di 29-30 anni. Oltretutto qui siamo già tanti. Quando Calò servirà lo chiameremo ma non perché ce lo dice il procuratore».

Non è l’unica frecciata mandata da Mancini: l’altra è riservata alle associazioni dei calciatori e degli allenatori che dopo aver sostenuto Giovanni Malagò per la presidenza della Figc adesso hanno deciso di puntare sulla candidatura di Adriano Galliani. «La cosa non mi crea imbarazzo, ma di sicuro non stanno facendo una bella figura».

Linea verde

Il ct sposta i suoi pensieri anche sugli impegni incombenti e decisivi, per i quali ha scelto di puntare sulla linea verde («Un tempo c’era il vantaggio di affidarsi ai blocchi di Milan, Inter e Juve, ora non è così») escludendo qualche big come gli ex campioni d’Europa Cristante e Bernardeschi: «Li conosciamo bene e non c’è bisogno di vederli da vicino, li chiameremo quando servirà. Lo stesso vale per Chiesa, ci ho parlato varie volte e deve ritrovare la condizione, ma a 29 anni spero possa ritornare qui».

Come è stato per Zaniolo, dal quale Mancini si aspetta tanto: «Per le doti che ha deve fare la differenza, il tempo passa». Il 4-3-3 sarà il modulo base, a San Siro per ora 62mila biglietti venduti. «Fa piacere ritrovare tanto entusiasmo ma non bastano due risultati positivi. La strada è ancora lunga e c’è tanto da lavorare, però vista la classifica proveremo fino all’ultimo ad andare avanti nel torneo».

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