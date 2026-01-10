VaiOnline
Guspini.
11 gennaio 2026 alle 00:12

«Ho lasciato l’università per diventare prete» 

Don Andrea Scanu: la mia scelta di vita e di fede al servizio degli altri e di Dio 

Ha lasciato l’università, facoltà di Chimica a Cagliari, per entrare in seminario e dedicarsi a Dio. Andrea Scanu la settimana scorsa, a 29 anni, è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Roberto Carboni, nella cattedrale di Ales.

Don Andrea, a quale età ha sentito la chiamata?

«Non c'è stata un'età specifica perché avevo già presente una ritualità e una religiosità popolare già da piccolo. Poi man mano che sono cresciuto tutto si è evoluto in forma matura, trasformandosi in fede radicata e vocazione».

I suoi genitori come hanno preso la tua decisione?

«I miei genitori e i miei nonni già dall'infanzia mi hanno portato a stimolare una sensibilità verso la fede. Già dalla dall'infanzia i miei genitori, i nonni mi accompagnarono in chiesa alle celebrazioni, alle feste del nostro paese, in particolare dell'Assunta. Ho sempre vissuto in un ambiente cristiano fin da bambino».

Ci sono state persone che hanno favorito il suo percorso interiore?

«Il mio percorso interiore è stato guidato da tanti sacerdoti a partire dal don Angelo Pittau, da tutti i vice parroci che si sono avvicendati a Guspini nella parrocchia di San Nicolò, Don Marco Statzu, don Massimiliano Giorri, don Stefano Mallocci, Don Daniele Porcu e poi le ultime vocazione di don Francesco Carta e don Andrea Martis. Ecco, sono stati tutti elementi che nella provvidenza mi sono stati donati per crescere nella famiglia della chiesa diocesana: la loro testimonianza, la loro gioia, la loro voglia di mettersi a servizio, il loro dono alla comunità della parrocchia».

È mai stato fidanzato?

«Sì, ho avuto la possibilità di vivere l’innamoramento e il fidanzamento, come pure l’amicizia sincera con amiche e amici. Con le compagne del liceo, come un qualsiasi ragazzo, ho stretto relazioni di amicizia vere e non costruite sul bigottismo, né su un idealismo, tutti abbiamo bisogno di vivere le relazioni con i coetanei. Ho vissuto il tempo della scuola proprio desiderando di vivere il tempo insieme agli altri, così come anche è stato all'università nei due anni che ho frequentato nella facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche prima di entrare in seminario. Poi sono entrato in seminario, lì è stato un vivere con gli altri, sono stati anni magnifici costruiti sull'amicizia sulla verità sull’aiutarsi a vicenda, nello studio e nella crescita umana e spirituale. Ero felice, mi trovavo a casa, e qui percepivo una chiesa molto più larga, libera, bella e felice di vivere questa condizione».

Il canto e la musica quanto hanno influito nella sua vita e nelle sue scelte?

«La musica liturgica romana mi ha permesso di superare il momento di desolazione che molti adolescenti e giovani hanno quando si staccano dal contesto ecclesiale, il servizio della musica liturgica in chiesa mi ha permesso di rimanere, nonostante i miei dubbi le mie perplessità. Servire la comunità parrocchiale è stato molto importante per continuare prima di tutto a interrogarmi e mettermi in discussione a servire la comunità senza essere certamente il centro dell'attenzione e quindi con grande discrezione e continuare sempre a vivere un forte e intenso rapporto con il Signore».

Come vuol tradurre questo dono ponendolo al servizio della comunità locale e del mondo?

«Il ministero sacerdotale non è di colui che si siede su uno scranno, non è il potere di colui che comanda ma bensì è servire e mettersi a disposizione, ascoltare, consolare, confortare, visitare gli ultimi, non è una posizione di potere né di comando ma è una posizione di servizio verso il prossimo».

