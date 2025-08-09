VaiOnline
L’intervista
10 agosto 2025 alle 00:38

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia» 

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

INVIATO

MONASTIR. Ha lasciato il posto (stipendio compreso) da chirurgo nell’ospedale Cto di Iglesias per iscriversi al corso triennale che consente ai medici di diventare specialisti di base.

«Una scelta di vita – spiega Luisa Murru, cinquantuno anni, ex sindaca di Monastir – maturata piano piano nel tempo. Dopo il Covid, periodo difficilissimo per tutti, anche per noi medici in prima linea, mi aspettavo che la riorganizzazione della sanità pubblica diventasse realtà, non restasse una promessa. Mi spiego, io vengo da una famiglia normale, padre autista, madre insegnante, non sono figlia d’arte, ho deciso di seguire questa strada spinta da un ideale forse un po’ romantico, ma che ho sempre sentito mio: aiutare gli altri. Ecco, ho capito a un certo punto che avrei potuto farlo meglio dal mio ambulatorio in un paese piuttosto che nel reparto di un ospedale».

Ha ricominciato tutto daccapo.

«Non è stato facile, dopo la laurea e la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente avevo lavorato al Businco di Cagliari, all’ospedale di Isili, poi a Iglesias, al Santa Barbara e al Cto. Ho ricominciato dalle guardie mediche, poi un contratto provvisorio per sei mesi a San Sperate, mi stavo affezionando ai pazienti quando è emerso un problema burocratico. Mancanza di dialogo tra istituzioni, ho lasciato. Adesso lavoro a Quartucciu con un contratto temporaneo che mi consente di avere mille pazienti».

È un’altra vita.

«Sì. Non rinnego niente delle mie scelte passate, neppure quella di specializzarmi in Chirurgia anche se con il senno di poi avrei fatto altre scelte: è stato comunque tutto molto interessante e utile. Poi le cose cambiano. Così come è cambiata la sanità».

Com’è oggi la situazione?

«Drammatica. In tanti paesi della Sardegna manca il medico di base, sono scoperti, l’intero sistema è da riorganizzare perché non si riesce a dare risposte ai cittadini, ai pazienti».

Perché?

«Se io nel mio ambulatorio, valutando un malato, segnalo la necessità di un esame diagnostico, è assurdo che si debba aspettare tre mesi andando bene. Noi medici di base abbiamo le mani legati. E non possiamo essere tuttologi, lo dico anche da specializzata in Chirurgia».

E negli ospedali?

«Manco ormai da due anni. Posso dire che a Iglesias a un certo punto ogni giorno avrei potuto essere distaccata in un reparto o in un ambulatorio all’ultimo momento senza preavviso in base alle esigenze. Alla fine sa cosa le dico?».

Prego.

«Che la sanità e gli ospedali vanno avanti tra le tante difficoltà e la burocrazia grazie alla grande collaborazione tra medici, infermieri, ausiliari e personale amministrativo. Spesso non si guardano gli orari, ci si aiuta tantissimo l’uno l’altro per il bene del paziente, della gente che soffre. Nello spirito del giuramento di Ippocrate».

Adesso guadagna meno.

«Me l’ha chiesto anche mio figlio. Perché l’hai fatto se lo stipendio è inferiore? Gli ho sorriso: ognuno deve seguire la propria vocazione, per me era arrivato il momento di dedicarmi alla medicina di base, alle famiglie che hanno bisogno di un medico. Ed ne ho guadagnato comunque in serenità e libertà. Resta sempre il pensiero per un malato che non sta bene, e continuo a portarmelo a casa, ma non i problemi dell’organizzazione da rivedere in un reparto ospedaliero».

Facoltà di Medicina non più a numero chiuso.

«In teoria, nei fatti la nuova riforma non ha cambiato niente. Occorrerebbe a mio avviso pianificare le necessità di medici a livello nazionale branca per branca, specialità per specialità, e rendere nuova dignità a un mestiere che potrebbe essere il più bello del mondo».

Lei è l’unico caso in Sardegna di un chirurgo ospedaliero diventato medico di famiglia.

«Forse l'unico chirurgo, ma non l'unico ospedaliero. E tanti hanno preferito la libera professione o andare a lavorare all’Estero. È una questione di rispetto e di riconoscenza per le responsabilità che ogni giorno si assume un medico e di qualità di vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  
Il rogo.

Napoli, brucia il parco del Vesuvio

Il governatore De Luca chiede la mobilitazione nazionale: «Serve l’esercito» 