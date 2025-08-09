«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia» 

INVIATO

MONASTIR. Ha lasciato il posto (stipendio compreso) da chirurgo nell’ospedale Cto di Iglesias per iscriversi al corso triennale che consente ai medici di diventare specialisti di base.

«Una scelta di vita – spiega Luisa Murru, cinquantuno anni, ex sindaca di Monastir – maturata piano piano nel tempo. Dopo il Covid, periodo difficilissimo per tutti, anche per noi medici in prima linea, mi aspettavo che la riorganizzazione della sanità pubblica diventasse realtà, non restasse una promessa. Mi spiego, io vengo da una famiglia normale, padre autista, madre insegnante, non sono figlia d’arte, ho deciso di seguire questa strada spinta da un ideale forse un po’ romantico, ma che ho sempre sentito mio: aiutare gli altri. Ecco, ho capito a un certo punto che avrei potuto farlo meglio dal mio ambulatorio in un paese piuttosto che nel reparto di un ospedale».

Ha ricominciato tutto daccapo.

«Non è stato facile, dopo la laurea e la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente avevo lavorato al Businco di Cagliari, all’ospedale di Isili, poi a Iglesias, al Santa Barbara e al Cto. Ho ricominciato dalle guardie mediche, poi un contratto provvisorio per sei mesi a San Sperate, mi stavo affezionando ai pazienti quando è emerso un problema burocratico. Mancanza di dialogo tra istituzioni, ho lasciato. Adesso lavoro a Quartucciu con un contratto temporaneo che mi consente di avere mille pazienti».

È un’altra vita.

«Sì. Non rinnego niente delle mie scelte passate, neppure quella di specializzarmi in Chirurgia anche se con il senno di poi avrei fatto altre scelte: è stato comunque tutto molto interessante e utile. Poi le cose cambiano. Così come è cambiata la sanità».

Com’è oggi la situazione?

«Drammatica. In tanti paesi della Sardegna manca il medico di base, sono scoperti, l’intero sistema è da riorganizzare perché non si riesce a dare risposte ai cittadini, ai pazienti».

Perché?

«Se io nel mio ambulatorio, valutando un malato, segnalo la necessità di un esame diagnostico, è assurdo che si debba aspettare tre mesi andando bene. Noi medici di base abbiamo le mani legati. E non possiamo essere tuttologi, lo dico anche da specializzata in Chirurgia».

E negli ospedali?

«Manco ormai da due anni. Posso dire che a Iglesias a un certo punto ogni giorno avrei potuto essere distaccata in un reparto o in un ambulatorio all’ultimo momento senza preavviso in base alle esigenze. Alla fine sa cosa le dico?».

Prego.

«Che la sanità e gli ospedali vanno avanti tra le tante difficoltà e la burocrazia grazie alla grande collaborazione tra medici, infermieri, ausiliari e personale amministrativo. Spesso non si guardano gli orari, ci si aiuta tantissimo l’uno l’altro per il bene del paziente, della gente che soffre. Nello spirito del giuramento di Ippocrate».

Adesso guadagna meno.

«Me l’ha chiesto anche mio figlio. Perché l’hai fatto se lo stipendio è inferiore? Gli ho sorriso: ognuno deve seguire la propria vocazione, per me era arrivato il momento di dedicarmi alla medicina di base, alle famiglie che hanno bisogno di un medico. Ed ne ho guadagnato comunque in serenità e libertà. Resta sempre il pensiero per un malato che non sta bene, e continuo a portarmelo a casa, ma non i problemi dell’organizzazione da rivedere in un reparto ospedaliero».

Facoltà di Medicina non più a numero chiuso.

«In teoria, nei fatti la nuova riforma non ha cambiato niente. Occorrerebbe a mio avviso pianificare le necessità di medici a livello nazionale branca per branca, specialità per specialità, e rendere nuova dignità a un mestiere che potrebbe essere il più bello del mondo».

Lei è l’unico caso in Sardegna di un chirurgo ospedaliero diventato medico di famiglia.

«Forse l'unico chirurgo, ma non l'unico ospedaliero. E tanti hanno preferito la libera professione o andare a lavorare all’Estero. È una questione di rispetto e di riconoscenza per le responsabilità che ogni giorno si assume un medico e di qualità di vita».

