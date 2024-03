«Ho lasciato il lavoro, ora giro l’Australia con la mia compagna» 

Nel ritmo della vita moderna, c'è chi decide di fermarsi, di ascoltare la propria voce interiore. Fabrizio Ruggiu, cagliaritano di 34 anni, ha deciso di abbandonare tutto e partire per un'avventura in Australia.

Fabrizio non si è mai accontentato. Studia come perito chimico ambientale e, come tanti, trova un lavoro nei supermercati. Cerca però la sfida, l'emozione, il contatto con la natura e con sé stesso. Allora punta sullo sport, i cammini, il trekking, i libri.

La consapevolezza emerge: «Trascorrevo 50 ore a settimana al lavoro e non riuscivo ad accettarlo. Ho vissuto così, fra il sentire il tempo che passa con un cinismo incalzante e l'idea di voler inseguire miei sogni. Sentivo che c'era qualcosa di più là fuori, qualcosa che mi chiamava».

L’idea di partire

L'idea di partire non è un flash, ma una lenta maturazione, alimentata da un vecchio desiderio di esplorare il mondo. All’inizio lo fa in Sardegna, partendo da Cagliari, zaino e quaranta chilometri al giorno: «All’imbrunire cercavo un posto per montare la tenda, al mare in mezzo ai cespugli, in casali o fienili. Dovetti spezzare il cammino in più tappe perché potevo sfruttare solo le ferie». Poi il progetto: «Accumulare soldi per viaggiare in Asia, sempre con lo zaino in spalla». E l’amore: «Tre anni fa poi ho incontrato Paola, la mia compagna, e ho dovuto raddrizzare il tiro: non era disposta a dormire in tenda!».

Settembre 2023, volo per la Thailandia, per «purificarsi dall'occidente». Ma è in Australia che l’avventura prende forma: «Venti giorni in un ostello pieno di giovani, noi i più anziani, aspettando i documenti per lavorare». L’incontro con Amedeo, un ragazzo italiano che da tanti anni gira il mondo in solitaria, l’acquisto di un Van. Comincia la Van Life, la casa come mezzo di trasporto o il mezzo che diventa casa.

Australia on the road

«Siamo partiti dal Sud del Queensland, a Brisbane, una parte di costa orientale fino a Sydney, e poi Canberra, verso il deserto fino a Griffith, e nuovamente giù, dal New South Wales fino al Victoria e infine Melbourne». Tremila chilometri in 5 mesi, un lavoro per sopperire alle spese in una farm agricola sotto sole e pioggia, raccogliendo pomodori, pesche, zappando terra in mezzo a filari di grano, «ma sempre grati e felici del momento».

Per Fabrizio, viaggiare non è solo vedere posti nuovi, ma anche un'opportunità per riavvicinarsi alla natura, alle persone, a se stesso. Insegna a essere più flessibile, più aperto, più consapevole delle proprie scelte e dei propri limiti. L'adattamento, le difficoltà linguistiche, i momenti di solitudine e malattia. Le sfide. Ha portato “Un indovino mi disse” di Terzani: «Mi ricorda di non usare la logica per capire il mondo e di lasciarmi andare, riconnettendomi, come lui, con le priorità».

Il viaggio non è solo geografico, ma anche interiore, alla scoperta di sé stessi e del mondo. Una vita di ricerca. Ma cosa cerca, alla fine, un viaggiatore? «Bontà d'animo. Ricredere nelle persone. Sto scoprendo che è un processo molto più veloce di quanto pensassi. Entrare in contatto con nuove culture ha i suoi benefici. In Australia ho incontrato persone e viaggiatori fantastici, ma in Thailandia e a Bali ho sentito qualcosa di più profondo. Sorridere ad un sconosciuto in strada, ad esempio. Questo in Italia quante volte succede?»

Poi i consigli: «Segui i tuoi ritmi, le necessità e affronta i problemi personali con i quali conviverai. Coscienza per ogni passo, equilibrio e organizzazione e far bene i conti. Un viaggiatore una volta ci disse: un caffè in Australia è un giorno in India».

Nessuna data di rientro

Nessuna data di rientro, per ora, verso l'aeroporto di Elmas: «Torneremo! Amo la Sardegna, la sua diversità, i paesi che conservano le tradizioni, le persone di buon cuore che ancora esistono, nonostante tutto. Amo tutto fuorché la diffidenza e il distacco fra di noi. Vorrei tornare per costruire il mio futuro, la mia famiglia e serenità, ma al momento lo vedo difficile».

