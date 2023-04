«Ho la Sardegna nel cuore» 

Sassari. La bandiera sventolerà ancora per la Dinamo, ma non sul parquet. Jack Devecchi ha annunciato il ritiro a fine stagione. Resta comunque a Sassari. «Questa è la società dove sono cresciuto anche come persona, ho vinto quello che non speravo, lo scudetto, e ho partecipato a tutte le coppe europee vincendo la Europe Cup».

Classe 1985, trentotto anni compiuti il 2 aprile. Dalle nebbie della Val Padana al sole di un’isola «alla quale non posso più rinunciare». Oltre 800 presenze con la maglia sassarese. «Trent’anni con la palla a spicchi in mano e diciassette in questa terra, che mi è entrata nel cuore come la sua gente, tanto che ho preso casa qui», ha detto il capitano. Nessuno come Devecchi nell’attuale campionato italiano. Ma rarissimi anche i giocatori capaci nel terzo millennio di identificarsi con una squadra ed essere un simbolo della filosofia societaria anche fuori dal campo, di diventare un modello per i giovani ed essere disponibili per le iniziative sociali. Del prossimo capitano della Dinamo, del futuro da dirigente e dell’eventuale ruolo (team manager?) si parlerà solo a fine campionato, perché ora c’è una stagione da concludere: due gare e poi i playoff scudetto.

Gare simbolo

Non due partite come le altre, ha voluto puntualizzare Devecchi. Reggio Emilia domenica al PalaSerradimigni e quindi la trasferta a Milano. «Giocare contro Reggio Emilia significa ricordare l’emozione più forte, quello dopo la sirena di gara sette che ci ha dato lo scudetto». A questo proposito il presidente Stefano Sardara ha svelato: «Della decisione di Jack di smettere abbiamo parlato mesi fa proprio a Reggio Emilia. Sembrava il posto più adatto. Lui ha sempre detto: voglio smettere quando ancora corro».Su Milano, il capitano ha ricordato che «proprio contro di lei ho debuttato in serie A e da giocatore della Dinamo ho vissuto duelli memorabili sia nei playoff sia nelle coppe italiane».

I ringraziamenti