«Ho la cittadinanza australiana ma il mio cuore resta nell’Isola» 

«Con il mio lavoro da pizzaiolo ho ottenuto la cittadinanza australiana, ma il mio cuore resta a San Gavino». Alessio Brau, pizzaiolo 40enne, ha mantenuto un forte legame con il suo paese d’origine. «Per me è stata una grande emozione ricevere la cittadinanza australiana, dopo alcuni anni di lavoro a Sidney. Ricordo la cerimonia, momento per momento, e non posso che esserne felice, anche perché per ora penso di rimanere in Australia ancora per alcuni anni. La Sardegna resta la mia casa ma in questo momento non mi sarebbe possibile vivere lì per la cronica mancanza di lavoro, io lì resterei sempre uno stagionale».

Brau ha sempre avuto due grandi passioni: i viaggi e il cibo. «Ho iniziato con le stagioni estive e sono partito come lavapiatti, poi ho imparato a fare la pizza e tutto è cambiato». Qualche anno fa la decisione di trasferirsi da Sidney a Perth: «Ho avuto l’opportunità di gestire un ristorante e oggi lavoro in un pub-pizzeria. Sono felice, eppure mi mi manca tanto la Sardegna perché nella nostra terra abbiamo radici molto forti anche se ci sono una mentalità passiva e una burocrazia eccessiva. Qui in Australia un passaporto arriva dopo soli 4 giorni. A Perth ho comprato un piccolo appartamento e pago le tasse: in maniera periodica ricevo le informazioni su tutti i lavori che vengono fatti a servizio della comunità, cosa che in Italia non succede», conclude Brau. (g. pit.)

