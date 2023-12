Una bronchite acuta e infettiva: è il Papa – aggiungendo «Grazie a Dio non era polmonite» – a svelare il malanno che gli ha impedito di andare a Dubai per la Cop28. Francesco comunque continua a lavorare, con l’ausilio di collaboratori che leggono i testi preparati per lui. Ieri mattina ha tenuto nove udienze, oltre la sua media quotidiana.