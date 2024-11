«Ho insegnato musica a 30mila ragazzi Ora penso ai più deboli» 

Un posto in paradiso dev'esserselo per forza conquistato, non foss'altro per la naturale inclinazione a prendersi cura di quelli a cui non tutti pensano. Anziani, diversamente abili, bimbi malati: categorie predilette di Lucio Tunis («Niente “maestro”, sono solo Lucio, del titolo non m'importa»), che per decenni ha collezionato pienoni, ovazioni, e regalato sorrisi ai tristi, socialità alla gente sola e portato in città un elenco di artisti di fama internazionale; roba che manco le varie amministrazioni tutte insieme sono riuscite a fare. Ma in realtà di piccole imprese in curriculum ne ha anche tante altre, quest'uomo finito anche nell'albo dell'Unesco, nell'elenco degli esponenti italiani ed europei di chiara fama. Ed è lì dal 2004, mentre sogna di riuscire a far arrivare a Cagliari anche Renato Zero: «Diciamo che è il sogno ancora irrealizzato. Sarebbe bellissimo».

Il professore

Settantadue anni e circa quaranta di insegnamento che l'hanno portato nelle cattedre di tutte le scuole della città. «Tranne alla Foscolo ho insegnato in tutte, e in tutte ho imparato qualcosa, soprattutto che i giovani hanno bisogno di essere ascoltati», dice il maestro che non vuol essere chiamato maestro che dal primo incarico nel lontano 1971 ha formato un esercito di ex ragazzini: «Almeno 30mila considerando che sono andato in pensione nel 2011», dice dopo qualche secondo per un rapido calcolo. «Ho avuto a che fare con figli delle famiglie più umili, così come con figli di magistrati. E con la musica sono riuscito a rendere tutti uguali eliminando ogni differenza», racconta con un pizzico di sano e altruistico orgoglio.

Lo stesso di quando racconta del suo essere stato precursore della musica elettronica a scuola: dove un tempo si andava avanti col classico flauto - azzardando al massimo con la pianola - lui ha fatto entrare tastiere elettriche, chitarre, sax, fisarmonica e persino il moog, un sintetizzatore, roba tecnologica mai vista in aula sino ad allora.

I concertoni

Saggi di fine anno a parte, con una media di minimo 2mila spettatori all'Arena di Marina Piccola, ha fatto credere un super coro di 250 allievi, tutti uguali, come desiderava lui. E con i meno portati che magari suonavano le percussioni, con lo stesso carico di responsabilità dei più bravi. «Ero convinto allora come oggi che la musica abbia anche una grande funzione sociale, sicuramente è servita per raddrizzare qualche ragazzino ribelle e per allontanare dalla strada tanti adolescenti che rischiavano di perdersi». Nel 2001 ha deciso di dedicarsi a un'altra impresa benefica: riportare in vita gli anziani e alleviare le sofferenze dei diversamente abili: ha iniziato con “Serata D'Autunno”, portando Don Backy all'auditorium delle suore del sacro cuore. Successone, manco a dirlo, poi è stata la volta di Nicola Di Bari, I Cugini di Campagna, sino allo stop delle religiose per «troppo afflusso». «Nel 2005 suor Giovanna mi disse: “Maestro, ci faccia la cortesia, il prossimo concerto lo organizzi allo stadio”». L'anno dopo era al Conservatorio con Fred Bongusto. Ma dal cilindro ha tirato fuori anche Orietta Berti, Albano, i Camaleonti, Tony Dallara e I New Trolls.

Riconoscimenti

Dice che la gratificazione più grande è quella umana, quando per strada lo ferma qualche ex alunno ormai uomo, con quel “Ciao prof”, che è un segnale di un bel ricordo. «Manifestazioni di stima che non hanno prezzo e per me contano più dei tanti riconoscimenti e premi che ho ricevuto». Tipo il premio per la carriera consegnato da Romano Prodi, quello del sindaco Massimo Zedda che l'ha reso cittadino benemerito e tante altre certificazioni che avvicinano il Maestro Tunis se non alla santità almeno all'essere un'istituzione cittadina in carne e ossa. Un po' psicologo, benefattore, e grande fisarmonicista.

