«Ho insegnato ai giovani il valore della donazione»  

La scelta questa volta è stata facile. Non ha avuto dubbi la Pro Loco nel nominare come quartese dell’anno del 2023 Gianfranco Tintis, 76 anni, storico presidente dell’Admo, cittadino e delegato regionale dell’associazione donatori di midollo osseo, che ha speso tutta la sua vita per aiutare gli altri. «Avevamo una rosa di tre nomi», spiega il presidente della Pro loco, Stefano Lai, «ma poi alla fine Tintis l’ha spuntata all’unanimità: per tutto quello che ha fatto, per il suo passato, il presente e per quello che verrà». Tra l’altro, aggiunge, «siamo molto contenti che quest’anno il quartese dell’anno sia tornato alle origini con un solo premiato e non due come successo gli anni scorsi».

L’orgoglio

E Tintis, ex tecnico Eni in pensione non potrebbe essere più contento. «Sono felicissimo e orgoglioso perché ricevo un riconoscimento importante, considerando anche quelli che mi hanno preceduto. Donare e aiutare gli altri, salvare una vita, è una cosa importantissima e io ne ho fatto la mia missione andando a reclutare i ragazzi nelle scuole». Che il suo cuore fosse carico di generosità si era visto fin da quando era uno studente: aveva sedici anni e frequentava il Nautico a Cagliari. Davanti alla Lega Navale aveva visto un uomo solo dentro un’imbarcazione, senza cibo e senza niente. «Avevo promosso», ricorda, «una colletta con i miei compagni per aiutarlo». A diciotto anni aveva iniziato a donare il sangue: «tutti i mesi sino ai 55 quando il cardiologo purtroppo mi ha fermato. Così ho iniziato ad aiutare in altri modi, raccogliendo fondi per i bambini leucemici e girando nelle scuole a spiegare cosa vuol dire donare il midollo e perché è importante». L’Admo è arrivata dopo: quasi trent’anni come presidente fino a quando di recente ha passato la mano mantenendo la carica di vice.

Il primato

Il suo resta un record. «Siamo riusciti a inserire nel registro dei donatori quartesi 4.900 persone, di cui oltre cinquanta che hanno già donato. Sono tantissimi se si pensa che solo uno su 100 mila risulta idoneo. Abbiamo salvato la vita a malati in tutto il mondo». Da trent’anni Tintis gira per le scuole della Sardegna a raccontare agli studenti quanto è importante donare per salvare una vita. Adesso si donano le cellule staminali ed è tutto più semplice perché non occorre più un prelievo di sangue ma si utilizzano i kit salivari. «L’anno scorso a Quartu abbiamo reclutato 200 studenti» aggiunge Tintis, «e uno di questi del liceo Brotzu, “tipizzato” a maggio, a giugno è stato chiamato per donare le cellule staminali a un ragazzo americano». Quest’anno scolastico invece, «non abbiamo ancora cominciato nelle scuole, perché molti studenti delle quinte non hanno ancora compiuto 18 anni. Contiamo di partire a gennaio».La cosa più importante di questa sua missione, ama dire sempre «è il sorriso delle persone che riescono a farcela». La cerimonia di premiazione del quartese dell’anno è fissata per il 22 dicembre a Sa dom’e Farra. Nell’occasione la Pro loco premierà anche l’Avis cittadina che compie sessant’anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA