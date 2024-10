«Ho incontrato Barella per i biglietti» 

Dalle carte del terremoto giudiziario che sta investendo Inter e Milan, con la scoperta di violenze e intimidazioni degli ultrà delle curve milanesi verso le due società, emergono anche contatti tra le frange più estreme del tifo e altri calciatori oltre quelli già venuti alla luce grazie alle intercettazioni (nel caso dei nerazzurri si è parlato dell’allenatore Simone Inzaghi e dell’ex difensore Milan Skriniar, in quello del Milan vi sarebbe stato un incontro con il capitano Calabria). I quali tuttavia, come club e dirigenti, non sono sotto indagine.

Gli ultimi nomi sono quelli di Calhanoglu, Cuadrado e Barella. Ne parla, ascoltato da Polizia e Finanza, il capo ultrà interista Marco Ferdico, in carcere con altre 14 persone per ordine del gip di Milano (ulteriori 4 sono ai domiciliari). Gli investigatori spiegano che, in base a quanto sostenuto da Ferdico il 19 agosto 2023, il giocatore turco avrebbe dovuto trascorrere, in quei giorni, «una serata a cena con la propria famiglia e quella di Antonio Bellocco», componente del direttivo della curva nord nerazzurra ed erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta ucciso un mese fa da Andrea Beretta, a sua volta ai vertici del gruppo ultrà. «Usciamo a mangiare lunedì o martedì con Calhanoglu, con le famiglie», diceva Ferdico, che dal giocatore avrebbe «ricevuto in dono magliette ufficiali consegnate poi a Bellocco». Il 24 agosto ci sarebbe dovuto essere un incontro con Cuadrado (non si sa se avvenuto), poi si parla di una telefonata con Materazzi (ex difensore, non indagato e ritenuto dai pm «ancora molto vicino alla società interista e legato a esponenti della Curva Nord») in cui si discute di incontri con lo stesso Calhanoglu e anche con Barella per un problema relativo ai biglietti messi a disposizione dal club per la finale di Champions League contro il Manchester City: i capi ultrà ne avevano avuti 800 ma ne volevano almeno 1.200, come da sollecito telefonico a Inzaghi. L’allenatore aveva assicurato che avrebbe fatto presente la richiesta ai vertici societari e alla fine i capi ultrà avevano ottenuto 1.500 biglietti.

Rapporti simili a quelli dei tifosi rossoneri col Milan. Nel febbraio 2023 in un bar di Cologno Monzese ci sarebbe stato un incontro tra il capitano Calabria e Luca Lucci, capo della Curva Sud. Questi tra l’altro, in «rilevanti rapporti» con gli ultras del Napoli, per il match dei quarti di finale della Champions aveva ottenuto un certo numero di biglietti che «in parte» aveva «destinato ad appartenenti a clan mafiosi» della città campana.

Ieri sono stati perquisiti anche il rapper Emis Killa (non indagato, gli sono stati sequestrati 40mila euro, coltelli, tirapugni, mazze e uno storditore) e altre 50 persone tra cui storici capi ultrà (anche della Juventus), Aldo (non indagato) e Mauro Russo, uno cognato di Paolo Maldini e l’altro socio in affari dell’ex capitano del Milan e di Christian Vieri. La Procura potrebbe chiedere per i due club l’amministrazione giudiziaria se non dimostrassero di non essere intimiditi dagli ultrà (Marotta, presidente dell’Inter, ha detto di essere «tranquillo»). Ed è pronta ad ascoltare come testimoni Inzaghi, Skriniar, Calabria e anche Zanetti, ex capitano e attuale vice presidente dell’Inter, il quale avrebbe avvisato Ferdico che la Polizia stava «monitorando la curva» anche per l’omicidio nell’autunno 2022 di Vittorio Boiocchi, leader ultrà interista.

RIPRODUZIONE RISERVATA